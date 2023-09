Le spectacle « Amoureux solitaire » de Jérémy Lorca à revoir sur Culturebox vendredi 8 septembre 2023 - Vidéo

Vendredi 8 septembre 2023 à 21:10, Culturebox (France 4) vous proposera de voir ou de revoir le spectacle « Amoureux solitaire » de Jérémy Lorca capté en 2021 à la Comédie de Paris.

Jérémy Lorca a écrit « Amoureux solitaire » spécialement pour Culturebox et ne l'a joué qu'une seule fois sur scène. Il a été capté et Culturebox vous propose de le voir ou le revoir. Soixante-dix minutes pendant lesquelles il nous raconte ses déboires amoureux et où on ne peut pas s'empêcher de rire !

Le confinement a eu raison de beaucoup de couples et ce n'est pas Jérémy Lorca qui dira le contraire ! Dans ce spectacle, l'humoriste et comédien raconte sa rupture, celle de trop. Pour aller mieux, il aurait pu aller voir un psy, mais pour lui, la meilleure thérapie à été d'écrire et d'en faire du stand-up.

Pourquoi ce spectacle vous plaira ? Parce que nous sommes tous déjà tombés amoureux et nous avons tous déjà eu un chagrin d’amour, ne faites pas genre ! Puis, si le sujet ne vous intéresse pas, dites-vous qu'il parlera de plein d’autres sujets et que ce sera drôle !

Jérémy a été chroniqueur à la radio et à la télévision, il a commencé le stand-up il y a 3 ans, on a d'ailleurs déjà pu le voir dans les émissions Génération Paname et Le Paname Comedy Club. Il avait déjà abordé le thème du sentiment amoureux dans son roman Chercher le garçon paru aux éditions du Cherche-Midi.