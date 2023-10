"Le meilleur Pâtissier" mercredi 11 octobre 2023 sur M6 : « Accros au choco » - Vidéo

Mercredi 11 octobre 2023 à 21:10, M6 diffusera le 5ème épisode de la 12ème saison du "Meilleur Pâtissier". Le thème de la semaine sera : « Accros au choco ».

Nos pâtissiers amateurs vont devoir rivaliser d’audace et de technicité pour s’improviser meilleur chocolatier amateur ! Pour la première fois dans l’histoire du concours, c’est Maxence Barbot, chef pâtissier d’un des plus grands palaces parisiens, qui viendra sous la tente pour réaliser sous les yeux des pâtissiers une épreuve technique totalement folle et inédite ! Qui réussira à faire fondre le jury et remportera le tant convoité tablier bleu ?

Le défi de Cyril Le coulant au chocolat

C’est un des desserts préférés des Français que nos pâtissiers amateurs vont devoir revisiter ! À eux de faire preuve d’audace et d’originalité pour faire couler de plaisir le jury, par le visuel et par le goût !

L'épreuve technique surprise L’éclat choco de Maxence Barbot

Pour la première fois dans le concours, les pâtissiers vont devoir réaliser le dessert signature du chef de palace Maxence Barbot. Et c’est lui-même qui viendra sous la tente pour dévoiler une technique de chef totalement hors du commun et exceptionnelle !

L'épreuve créative

Nos pâtissiers amateurs devront impressionner le jury avec une œuf surprise XXL ! Montgolfière, mouton, vague marine… À eux de réaliser un œuf en chocolat de 30cm de hauteur, qui renferme une surprise comestible.

Avec la cheffe chocolatière Jade Genin.

Qui remportera son coup de cœur ? Qui remportera le très convoité tablier bleu et enfin qui quittera malheureusement le concours ?

En seconde partie de soirée : "La cuisine secrète de Mercotte"

Une émission animée par Mercotte et le Meilleur Ouvrier de France : Christophe Renou.

Fort du succès de l’an dernier, Mercotte a décidé d’organiser à nouveau la cuisine secrète, sauf que cette fois, personne n’est au courant du plan qu’elle a imaginé, ni Cyril, ni Marie ! La cuisine secrète change d’ailleurs de nom en devenant "La cuisine secrète de Mercotte" !

Toujours accompagnée par le MOF Christophe Renou, ils vont offrir une seconde chance aux pâtissiers éliminés de revenir dans le concours. Pour cela, ils les mettront au défi de refaire les épreuves emblématiques qui ont marqué l’émission et ainsi faire revivre le patrimoine du Meilleur Pâtissier ! Mais le chemin est encore bien long pour nos éliminés car pour se qualifier et revenir sous la tente, ils devront lors du duel final faire face à une épreuve digne d’un MOF. Alors qui regagnera sa place sous la tente ?