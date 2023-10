Le "Morning Night" de retour sur M6 jeudi 2 novembre 2023 : les invités de Michaël Youn

Le "Morning Night" sera de retour sur M6 jeudi 2 novembre 2023 à 21:10 avec Michaël Youn, accompagné de ses compères Vincent Desagnat et Benjamin Morgaine.

Dans ce 3ème numéro, deux nouvelles équipes vont s’affronter : les « Morning » d’un côté, avec Philippe Lacheau, Tarek Boudali et Élodie Fontan, et les « Night » de l’autre, avec Ahmed Sylla, Kev Adams et Virginie Hocq dans des défis et des jeux plus fous les uns que les autres !

Au programme : le retour de défis mythiques comme « les clips au premier degré » ou « les tubes du grenier », mais aussi des défis totalement inédits comme la « Konkonmédie musicale » que vont devoir interpréter les invités, ou encore la « Grande finale de la Win », un parcours semé d’embuches très originales qui ne manqueront pas de faire tourner la tête aux invités !

Le tout saupoudré de nouvelles parodies d’émissions TV, de pubs, et d’humour au 3e degré. Une émission qui promet d’être spectaculaire !