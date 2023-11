"Tous en cuisine" de retour sur M6 le 13 novembre 2023 avec Cyril Lignac et Jérôme Anthony

Le chef Cyril Lignac et son commis Jérôme Anthony seront de retour sur M6 à partir du 13 novembre 2023 du lundi au vendredi à 18:30 dans "Tous en cuisine" pour vous faire passer des fêtes de fin d’année inoubliables...

Pour cette nouvelle saison de "Tous en cuisine - Menus de fêtes", Cyril Lignac vous propose une panoplie de nouvelles recettes de Noël, toutes gourmandes, accessibles et réalisables entre amis ou en famille en 50 minutes seulement.

Sauté de dinde aux marrons, saumon agrumes, mi-cuit à la noisettes, vérine crémeuse de poires et pain d’épices… autant de plats savoureux s’invitent au menu et n’auront plus de secrets pour vous !

Cuisine ouverte pour Cyril Lignac

Cyril Lignac déménage cette fois sa cuisine à deux pas des Grands Boulevards, dans une boutique avec pignon sur rue.

Depuis le cœur de Paris, le Chef cuisinera ses délicieux plats de fêtes au plus près du public

Le tour de France de Jérôme Anthony

Cette année encore, Jérôme Anthony nous embarque dans son tour de France des fêtes de fin d’année !

En pleine tournée des marchés de Noël et des fêtes traditionnelles régionales, Jérôme va tenter de suivre la recette du Chef, entouré des habitants et des personnalités locales. Et chaque soir, un invité prestigieux et des familles connectées viendront préparer ces menus d’exception.

Convivialité, gourmandise et bonne humeur : “Tous en cuisine - Menus de Fêtes” revient pour des repas de fêtes encore plus réussis.