"Tous en cuisine" sur M6 du 13 au 17 novembre 2023 : les menus et ingrédients

"Tous en cuisine" est de retour sur M6 avec Cyril Lignac et Jérôme Anthony pour vous faire passer des fêtes de fin d’année inoubliables... Voici les menus qui seront proposés pour cette première semaine, du 13 au 17 novembre 2023.

Pour cette nouvelle saison de "Tous en cuisine - Menus de fêtes", Cyril Lignac vous propose une panoplie de nouvelles recettes de Noël, toutes gourmandes, accessibles et réalisables entre amis ou en famille en 50 minutes seulement.

Sauté de dinde aux marrons, saumon agrumes, mi-cuit à la noisettes, vérine crémeuse de poires et pain d’épices… autant de plats savoureux s’invitent au menu et n’auront plus de secrets pour vous !

Voici les menus qui seront proposés cette semaine, du lundi 13 au vendredi 17 novembre 2023 avec la liste des ingrédients dont vous aurez besoin.

Lundi 13 novembre 2023

Entrée Cappuccino de butternut, lard croustillant

1 petite courge butternut coupée en cubes

1 oignon épluché et ciselé

6 tranches de lard paysan coupées très finement

4 cuil. à soupe de crème fraîche

2 échalotes épluchées et ciselées

1/2 botte de persil plat effeuillé (les tiges ficelées ensemble)

250g de marrons au naturel

1 litre d'eau chaude

20 cl de crème liquide entière

Huile d'olive

Beurre

Sel fin et poivre du moulin

Plat Filet de poulet moelleux en croûte d'herbes

4 filets de poulet

1 botte de basilic

2 mozzarellas

4 tranches de jambon cru

200g de tranches de pain de mie frais

1/4 botte de persil plat haché

90g de Grana Padano râpé

400g de pommes de terre de petite taille cuites à l'eau bouillante avec la peau

100g de beurre fondu

1 cuil. à café de paprika fumé en poudre

4 quartiers de citron jaune

Huile d'olive

Fleur de sel

Mardi 14 novembre 2023

Plat Frivolité de saumon et mousse de crevettes

8 tranches de saumon fumé coupées en fines lamelles

2 cuil. à soupe d'oeufs de truite

1/4 botte d'aneth effeuillée

1 citron jaune

Pour la mousse de saumon et crevettes :

2 tranches de saumon frais de 100g (1 cm d'épaisseur)

30g de chair de crevettes cuites

10 cl de bouillon de volaille

5 feuilles de gélatine trempées 20 min dans un saladier d'eau froide

1 cuil. à café de sauce soja

15 cl de crème liquide entière montée comme une chantilly

Huile d'olive

Pour la crème à la ciboulette :

2 cuil. à soupe de crème épaisse

1/2 botte de ciboulette finement ciselée

1 cuil. à café de purée de raifort (facultatif)

1 citron jaune

Sel fin

Dessert Palets au chocolat, crème au café

60g de beurre doux

60g de chocolat noir concassé

30g de farine

60g de sucre en poudre

25g de poudre d'amandes

2 blancs d'oeufs

1 cuil. à soupe de miel liquide

Pour la crème :

20 cl de lait entier

30g de café en grains

20g de sucre en poudre

3 jaunes d'oeufs

4 boules de glace ou sorbet au chocolat

Mercredi 15 novembre 2023

Entrée Velouté de carottes au fromage frais



1 litre de bouillon de volaille

40g de beurre doux

25 cl de crème liquide

2g de curcuma en poudre

La pulpe d'une gousse de vanille

50g de petits croûtons dorés

100g de fromage frais

Sel fin et poivre du moulin

À cuire au four à 180°C pendant 20 minutes en papillote :

250g de carottes épluchées et coupées en fines rondelles

250g de patates douces épluchées et coupées en cubes

30g de beurre

1 verre d'eau

Plat Cordon bleu, chips de légumes

4 escalopes de veau tapées très finement

200g de champignons de Paris lavés sans pieds terreux

1 pincée d'ail en poudre

1/2 cuil. à café de paprika

4 fines tranches de cheddar à burger

2 oeufs

200g de chapelure panko

Piment d'Espelette

Sel fin et poivre du moulin

Pour les chips de légumes

200g de topinambours épluchés et trempés dans l'eau avec un peu de citron jaune

2 pommes de terre épluchées

1 betterave épluchée

Huile neutre pour frire

Jeudi 16 novembre 2023

Plat Loup au fenouil, polenta au beurre noisette et parmesan

1 loup ou bar de 1kg vidé et rincé à l'eau claire

10 tiges de fenouil

1 échalote épluchée et ciselée

2 cl de pastis

Quelques graines de fenouil concassées

100g de beurre doux

Huile d'olive

Sel et poivre

Pour la polenta au beurre noisette

125g de polenta à la farine de maïs précuite

50 cl de bouillon de volaille

1 cuil. à soupe de mascarpone

20g de beurre

20g de parmesan râpé

Dessert Vacherin glacé à la clémentine

1 litre de glace vanille très crémeuse ou battue pour qu'elle soit crémeuse

4 clémentines

4 marrons glacés

30 cl de crème liquide entière à 33% de MG bien froide

15g de sucre glace

1 gousse de vanille fendue en deux

Quelques meringues

Vendredi 17 novembre septembre 2023

Buffet Sandwich de crevettes en tempura, avocat et sauce pimentée

9 crevettes décortiquées crues

100g de farine

2 oeufs

100g de chapelure panko ou de pain

6 feuilles de salade romaine

Quelques feuilles de coriandre ciselées

6 tranches de pain de mie sans croûte d'1 cm d'épaisseur

2 avocats épluchés puis réduits en purée à la fourchette

Huile neutre

Pour la mayonnaise pimentée :

3 cuil. à soupe de mayonnaise maison

1 cuil. à soupe de sauce sriracha

1 cuil. à soupe de sauce aigre-douce

1 cuil. à café d'huile de sésame grillée

Tartinade de fruits secs et miel, saumon fumé

300g de fromage frais

1/4 botte de coriandre hachée

1/4 botte de persil plat haché

3 cuil. à soupe de graines de chia

2 cuil. à soupe de miel liquide

12 tranches de pain (type baguette) toastées

6 tranches de saumon fumé coupées en fines lamelles

Quelques quartiers de citron jaune

40g de noix concassées et toastées

50g de pistaches concassées toastées

60g de cranberries coupées en petits cubes

Fleur de sel et poivre du moulin

Oeufs, sauce césar

4 oeufs

4 tranches de lard paysan très fines

1 cuil. à soupe de chapelure panko

2 cuil. à soupe de mayonnaise

Le jus d'1/2 citron jaune

1 cuil. à soupe de pâte d'anchois

1 cuil. à soupe de câpres

Quelques feuilles de céleri branche

Huile d'olive

Fleur de sel, sel fin et poivre du moulin

Source : Cuisine AZ