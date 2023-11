"Basique, le concert" de M. Pokora sur France 2 vendredi 17 novembre 2023

À ne pas manquer sur France 2 vendredi 17 novembre 2023 à 23:00, "Basique, le concert" qui accueillera M. Pokora pour une rencontre en toute intimité avec l'artiste lors d'une performance immersive dans une scénographie unique.

A la fois chanteur, producteur, danseur et acteur, ça ne fait aucun doute : M. Pokora est un showman. En attestent toutes les plus grandes salles du pays, qu’il continue de remplir, année après année. L’artiste réitère aujourd'hui un nouveau coup d’éclat, sur la scène de "Basique, le Concert".

Matt s’est révélé au grand public par le petit écran, en gagnant Popstar il y a pile 20 ans. Il gagne Danse avec les stars en 2011... Et, The Voice Kids en 2016, suivi de The Voice en 2017, en tant que coach. Il n’a pas fini footeux comme il se l’imaginait en son jeune temps, mais quel palmarès néanmoins !

Lors du concert, l’artiste de 38 ans vous offre l’occasion de découvrir ou redécouvrir le meilleur de sa discographie, jalonnée par 9 albums studio, dans un condensé d’une heure de ses plus grands succès. Inévitablement, il y interprète les immenses tubes de ses débuts : “Juste une photo de toi” et “Elle me contrôle”. Mais également, les hits de ces deux derniers albums en date : “Les planètes”, “Tombé”, les récents “Qui on est” et “Parce que c’est toi”, du dernier album, Epicentre, paru l’année passée... Une vraie rétrospective donc, car on passe également par “Le Monde”, et “Juste un instant”, entre autres morceaux marquants de M. Pokora.

Pour rendre cet instant magique, Basique, le concert a mis en place un dispositif exceptionnel. Sans même être présents dans la salle, nous serons plongés au cœur d’une expérience live riche en émotions, assis (ou debout !) sur notre canapé. Ainsi, M. Pokora évoluera au sein d’une mise en scène à son image, aussi intense que lumineuse.

Pour une expérience parfaitement immersive, la scénographie sera rythmée par un jeu de lumières sophistiqué pendant que des images au sol habilleront la scène sous les pieds de notre artiste.

Cette heure de live promet d’être aussi délicieuse pour nos oreilles que pour nos yeux.