"Les super-pouvoirs de l'Océan" mardi 28 novembre 2023 sur France 2

Après "Aux arbres, citoyens !", France Télévisions, activement engagé sur les enjeux liés aux réchauffements climatiques, propose sur France 2 mardi 28 novembre 2023 à partir de 21:10 une nouvelle soirée événementielle consacrée à l’océan.

Présentée par Léa Salamé et Hugo Clément, avec comme grand témoin Maud Fontenoy, entourés de Julian Bugier, Diego Buñuel, Christophe Dechavanne, Valérie Filain, Laury Thilleman. Une émission en direct et en public depuis les serres du parc André-Citroën, à Paris, en collaboration avec France Nature Environnement, et en partenariat avec France Inter.

L’océan n’a jamais été aussi chaud qu’en 2023, remettant en cause l’équilibre de la planète. Il est au cœur d’enjeux planétaires, en particulier la régulation du climat, en absorbant plus du quart du CO2 produit par les activités humaines, le maintien de la biodiversité et la préservation de ressources essentielles à nos vies. Pourtant, l’océan est encore un grand inconnu, alors que la Lune est mieux cartographiée que les fonds marins..

Ce sont Les super-pouvoirs de l’Océan que cette émission va vous faire découvrir de manière ludique, spectaculaire et émouvante.

Un quiz permettra aux téléspectateurs d’interagir et de tester leurs connaissances sur les super-pouvoirs de l’océan.

L’émission sera structurée autour de quatre grands thèmes, comme autant de super-pouvoirs de l’Océan.

L’Océan, poumon de la planète : Diégo Buñuel est parti à l’île Maurice avec François Sarano, à la rencontre des cachalots qui produisent une partie de l’oxygène que nous respirons.

L’Océan, notre garde-manger : Valérie Filain est allée en Indonésie, à la rencontre des bénévoles de l’association Coral Guardian, qui restaurent les coraux en impliquant les populations locales.

L’Océan nous protège : Laury Thilleman, s’est rendue au Svalbard, archipel norvégien situé en mer de Barents, et dans l’océan Arctique, pour rencontrer la glaciologue Heidi Sevestre qui étudie les conséquences du réchauffement climatique sur les glaciers.

L’Océan pour se soigner : Christophe Dechavanne nous dresse le portrait de Steve Stievenart, l’une des stars mondiales de la nage en eau libre qui explique que l’Océan lui a sauvé la vie.

Plusieurs visages de France Télévisions s’associeront également à cette mobilisation inédite en allant à la rencontre de femmes et d’hommes oeuvrant à la préservation des océans à travers le monde. Julian Bugier enquête sur la montée des eaux et ses conséquences sur la côte Atlantique. Cette même montée des eaux qui menace l’archipel des Tuamotu en Polynésie, qui pourrait disparaître contraignant ses habitants à être les premiers réfugiés climatiques français.

Cette soirée, écoproduite par Morgane productions, sera placée sous le signe de l’engagement de grandes personnalités qui militent pour la cause des océans. Seront notamment présents en plateau des scientifiques de renommée internationale comme : Françoise Gail, biologiste marine, directrice de recherche au CNRS, Gilles Bœuf, biologiste, ancien président du Muséum d’Histoire Naturelle, Heidi Sevestre, glaciologue, professeure d’université, François Sarano, océanographe.

Les scientifiques sont unanimes, c'est en allant sur place et en partageant l’observation du dérèglement climatique que la prise de conscience de ses menaces existentielles sera plus forte. Et que nous pourrons, tous ensemble, sauvegarder l’océan. Des citoyens, des associations, des scientifiques et des aventuriers de renommée internationale viendront partager leurs expériences, leurs découverte et offrir des solutions.

Les téléspectateurs seront aussi les acteurs de ce programme. Ils pourront interagir, choisir de soutenir un ou des projets de protection des mers et des océans expertisés et sélectionnés par FNE, tester, leur connaissance et apprendre, grâce à un dispositif ludique, Les super-pouvoirs de l’Océan.