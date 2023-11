"Y" le one-man-show de Karim Duval à revoir sur Culturebox vendredi 1er décembre 2023

Vendredi 1er décembre 2023 à 21:10, Culturebox vous proposera de voir ou de revoir "Y" le one-man-show de Karim Duval.

Reconnu pour l’importance qu’il accorde aux sujets de fond dans ses spectacles, et grâce à une analyse fine de notre société, Karim Duval est souvent sollicité pour intervenir lors de conférences sur ses thèmes de prédilection, avec l’humour pour arme de transmission massive.

Vous avez certainement vu passer ses vidéos (Le covidisme, Le slip chinois, Chief Happiness Dictator...) sur YouTube ou sur LinkedIn (si, si). Venez le découvrir sur scène !

Après avoir plaqué sa vie de cadre pour vivre de sa passion : le rire, qui de mieux que Karim Duval pour décrypter avec humour cette génération en quête de soi, de sens et de fun ?

Dans un stand-up drôle, cynique et bourré d’autodérision, Karim Duval se fait le porte-voix de tous ces vingt-trentenaires, symboles d’une société en pleine mutation : accomplissement au travail, refus de l’autorité, prise de conscience écologique, développement personnel, hyperconnexion... Le tout ponctué de personnages cultes comme la prof de « yoga des abeilles » ou le start-upper en galère…

Note d'intention de Karim Duval

L’idée d’un spectacle autour de la génération Y m’est venue naturellement lorsque j’ai découvert que l’on mettait une lettre sur une tendance dans laquelle je me reconnaissais depuis longtemps ; du fait de ma reconversion, de la vie de bureau à la scène, mais aussi d’une envie de prendre les choses en main plutôt que de me soustraire à un cadre établi (académique ou de travail).

Que ce soit au sein des familles ou dans le monde de l’entreprise, les différences intergénérationnelles posent question, notamment à cause de cette envie accrue de liberté et d’un refus de la hiérarchie par la génération Y, ainsi que de nos contradictions : écologie vs consumérisme, méditation vs hyperconnexion, envie d’engagement vs aspirations business... tout ceci est du pain béni pour l’humoriste que je suis !

J’ai naturellement mis une grande partie de moi dans ce spectacle, en espérant qu’il touche beaucoup de monde. Aussi ai-je choisi un style direct et une mise en scène très sobre : le stand-up me semble être la forme idéale pour faire résonner certaines vérités de notre époque de façon décomplexée. Cela laisse bien sûr la place à quelques personnages courts et percutants. Et un brin de poésie.