Lundi 4 décembre 2023 à 21:10, Culturebox diffusera le concert de Heaven Shall Burn à l'Olympia capté en février dernier, inédit à la télévision.

Le 1er février dernier, Heaven Shall Burn s’est donné une mission : retourner l’Olympia.

Le chanteur Marcus Bischoff, vêtu de son éternelle chemise rouge, s’arrache les cordes vocales tout en invitant le public à former des circle pits effrénés. Les guitares sont massives et les riffs percutants. Heaven Shall Burn ne laisse à ses fans amateurs de violence sonore aucun répit. Le paradis a brûlé sur la scène de l’Olympia.

Heaven Shall Burn est un groupe de death metal mélodique allemand qui sévit depuis plus de vingt-cinq ans... Une dizaine d'albums à leur actif, ses cinq membres distillent une musique qui descend rarement en dessous des 150 bpm (battements émis en une minute).

Ils prônent dans leurs textes l'antiracisme et dénoncent l'injustice sociale, ils sont tous végétariens ou vegan et la plupart mènent une vie straight edge, entendez par là : pas d'alcool, pas de tabac et pas de drogue !