"Un dîner presque parfait" : spéciale « Tel maître tel chien » sur W9 du 4 au 8 décembre 2023 - Vidéo

Du lundi 4 au vendredi 8 décembre 2023 à 18:50 sur W9, "Un dîner presque parfait" met à l’honneur le meilleur ami de l’Homme dans cette spéciale : « Tel maître tel chien ».

Pour la première fois dans l’histoire de la compétition, les cinq candidats devront préparer chaque jour un repas pour leurs convives, mais également pour leurs chiens. Cinq chiens, des plus petits au plus gros, vont se rencontrer et passer, comme leurs maîtres, la semaine ensemble.

Alors, quel binôme de maître et chien saura convaincre ses invités et remporter le titre de « meilleurs hôtes de la semaine » ?

Au menu de cette semaine inédite :

Lundi, c’est Martine et son étonnant chien chinois nu à crête, Sushi, qui ouvrent cette grande semaine de compétition ! Ce duo chic et rock proposera une soirée complétement déjantée avec une animation hilarante autour d’un concert entre les maîtres et leurs chiens. Tout un programme…

Mardi, Pauline sera accompagnée de son doberman Roy, véritable star des réseaux sociaux. Ce chien au comportement exemplaire impressionnera tous les invités par une obéissance à toute épreuve. Pas étonnant lorsque l’on sait que Pauline est actuellement en reconversion professionnelle pour devenir éducatrice canine. En attendant, elle aura bien du travail avec les chiens de ses convives…

Mercredi, c’est Thibault et Sora, son fidèle compagnon Husky, qui passent derrière les fourneaux. Ce coach sportif, très à cheval sur son alimentation ainsi que sur celle de son chien, va proposer un menu entièrement vegan à ses convives. Cette prise de risque, sera-t-elle payante chez les invités et leurs chiens ?

Jeudi, c’est Myriam et Loulou son bichon adoré qui vont tenter d’impressionner leurs convives. Pour l’occasion, Myriam, va proposer un étonnant dîner où les maîtres devront se mettre à la place de leur chien et manger comme eux ! Attention, pas sûr que ce soit au goût de tout le monde…

Vendredi, pour terminer cette semaine, c’est l’animateur et coiffeur Nicolas Waldorf accompagné de son chiot René, un adorable Golden retriever de 3 ans, qui vont clore cette dernière soirée de compétition. Nos deux stars de la semaine vont devoir convaincre leurs camarades maîtres et chiens avec leur cuisine. Mission moins simple qu’il n’y paraît…