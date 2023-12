"Un dîner presque parfait" : spéciale « Défi impossible » en Bretagne du 11 au 15 décembre 2023 sur W9

Du lundi 11 au vendredi 15 décembre 2023 à 18:50 sur W9, "Un dîner presque parfait" pose ses valises en Bretagne dans cette spéciale : « Défi impossible ».

À cette occasion, nos cinq candidats bretons vont tout faire pour convaincre leurs invités que leur dîner est le meilleur et le plus fidèle aux saveurs bretonnes.

Pour pimenter cette semaine spéciale défi impossible, chaque candidat va recevoir la visite du célèbre chef : Laurent Favre-Mot. Chaque jour, le chef demandera aux candidats d’intégrer dans leur menu les produits les plus improbables de la gastronomie bretonne…

Nos candidats bretons devront mener l’enquête pour découvrir où se cache le fameux ingrédient mystère…

Cette semaine, la compétition sera acharnée pour ces amoureux de leur région et tous sont bien déterminés à remporter le titre de « meilleur hôte de la région Bretagne »

Au menu de cette semaine inédite :

Lundi, c’est Chantal notre bigoudène de la semaine, qui va proposer un menu 3 étoiles à ses invités entre coquilles Saint-Jacques, homard et un produit mystère particulièrement étonnant…

Mardi, c’est au tour de Fabien, coach sportif au physique avantageux qui va tenter de revisiter les recettes bretonnes à la sauce healthy et vegan. Cette cuisine bretonne 2.0 sera-t-elle au goût de ses convives ?

Mercredi, c’est José notre druide et passionné d’Histoire Bretonne qui passe derrière les fourneaux. Il va proposer à ses invités un menu aux saveurs terre-mer hommage aux mythes Celtiques. Cela lui permettra-t-il de soulever la coupe légendaire du Dîner ?

Jeudi, c’est Sarah, ancienne Miss de la région Bretagne aux origines cambodgiennes et bretonnes qui va proposer un menu fusion, en hommage à sa double culture.

On termine vendredi avec Josselin, le boute-en-train de la semaine. Ancien G.O. marié à une Bretonne, ce passionné de cuisine autant que de la Bretagne va élaborer tout son menu autour du champignon. De l’entrée jusqu’au dessert… Pas certain que sa convive Sarah, intolérante aux champignons apprécie énormément cette prise de risque...