Queen - Live in Budapest sur Culturebox mercredi 13 décembre 2023

À ne pas manquer sur Culturebox mercredi 13 décembre 2023 à partir de 21:10, la soirée spéciale en l'honneur du légendaire groupe de musique Queen.

Cette soirée s'articulera en en deux temps, avec la diffusion d'un concert mythique, puis, d'un documentaire inédit retraçant la vie et carrière de Freddie Mercury.

21:10 Queen - Hungarian Rhapsody - Live in Budapest

Le 27 juillet 1986, trois ans avant la chute du mur de Berlin, Queen donne un concert monumental au Népstadion de Budapest. Un montage accéléré de la scène accentue l'impression de gigantisme. Le groupe britannique est alors l'un des premiers à franchir le rideau de fer et à se produire à l'Est.

Ce concert se déroulait dans le cadre de la triomphale tournée de l'album « A Kind of Magic », la dernière à laquelle aura participé son leader Freddie Mercury, emporté par le sida cinq ans plus tard.

22:35 Freddie Mercury, une vie en 10 photos inédit

Plus de 30 après la disparition du chanteur, le doc "Une vie en 10 photos" retrace sa vie et carrière sous les feux des projecteurs.

Freddie Mercury, auteur-compositeur et chanteur britannique du groupe de rock Queen est considéré comme l'un des plus grands chanteurs de l'histoire de la musique rock. Originaire de Zanzibar, il est connu pour son personnage de scène flamboyant et ses capacités vocales impressionnantes sur quatre octaves.

En s’appuyant sur 10 clichés qui retracent sa vie, on découvre un homme en privé beaucoup plus timide, réservé et touchant.