"Le grand jeu des années Club Dorothée" : les invités de Nicole Ferroni et Jacky jeudi 14 décembre 2023 sur Gulli

Jeudi 14 décembre 2023 à 21:05, Gulli diffusera le 6ème numéro du "Grand jeu des années Club Dorothée" présenté par Nicole Ferroni et Jacky.

Jeux mythiques (« L’ABC », « Tu Chantes Tu Gagnes » …), images cultes, fous rires et, en plateau, des chansons inoubliables (des « Chevaliers du Zodiaque » à « Un amour de vacances », une histoire sans lendemain…).

Dans chaque émission, 2 équipes formées de 3 candidats, dont 2 personnalités, s’affrontent avec une série de questions sur ces années enchantées qui font désormais partie intégrante de la Pop Culture !

Cette semaine dans ce nouveau numéro inédit du "Grand Jeu des Années Club Dorothée", pour accompagner les 2 candidats anonymes, Roman Doduik, Sarah Schwab, Paul El Kharrat et Rachel Legrain-Trapani, s’affrontent dans la joie et la bonne humeur afin de remporter le mythique Club d’Or et faire gagner deux associations : Photo4Food et Le Rire médecin.

Le ténébreux Christophe Rippert viendra enflammer les cœurs avec « Un amour de vacances » pour faire une belle surprise aux invités et aux téléspectateurs !