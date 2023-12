"Arcomik fête ses 20 ans en humour" sur Culturebox vendredi 15 décembre 2023

À découvrir sur Cultrebox vendredi 15 décembre 2023 à 21:10, le spectacle "Arcomik fête ses 20 ans en humour" inédit à la télévision.

20 ans déjà que le festival d’humour stéphanois, né dans un quartier populaire de la ville, a pris son essor et grandi. En gardant sa taille humaine, il a permis de maintenir ce lien privilégié essentiel entre les artistes et le public.

Pendant dix jours, chaque année, Saint-Étienne devient la capitale de l’humour et partage le rire avec des milliers de spectateurs fidèles en salle. Depuis trois ans désormais, les téléspectateurs de France Télévisions peuvent à leur tour découvrir ce festival qui monte.

Sa programmation éclectique fait cohabiter les différentes mouvances de l'humour, de la scène émergeante aux têtes d’affiches.

Morgane Cadignan et Alex Ramires ont eu carte blanche pour convier leurs amis humoristes Gérémy Crédeville, Antonia de Rendinger, Alexis Le Rossignol, Jonathan Lambert, Tahnee, Laura Domenge, Farah, et d'autres encore, pour célébrer en humour la jeunesse, l'impertinence et la générosité qui incarnent les valeurs d’Arcomik.