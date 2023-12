"Le concert du Nouvel An" depuis Vienne diffusé en direct sur France 2 lundi 1er janvier 2024

Lundi 1er janvier 2024 à partir de 11:10, France 2 diffusera "Le concert du Nouvel An" de l'Orchestre philharmonique de Vienne, suivi de la découverte par Stéphane Bern de cette ville impériale.

La tradition est respectée, comme chaque premier jour de l'année, nous retrouvons le grand événement Eurovision de la musique classique que représente le concert du Nouvel An de l’Orchestre philharmonique de Vienne, dirigé cette année par Christian Thielemann.

Ce grand concert est regardé par près de 100 millions de téléspectateurs à travers le monde, dont plus de 3 millions de Français présents devant cet incontournable rendez-vous annuel sur France 2.

Depuis huit ans, c’est un rendez-vous incontournable pour bien démarrer l’année ! Stéphane Bern prolonge le plaisir du concert du Nouvel An en nous proposant de le suivre dans une escapade dans la foisonnante ville de Vienne.

Suivi par les caméras de Guillaume Klein, Stéphane pousse les portes de la célèbre pâtisserie Demel pour nous faire découvrir les secrets de la recette du Kaiserschmarrn, célèbre dessert autrichien, qu’il va réaliser lui-même avec la cheffe pâtissière des lieux. Nous partirons également sur les pas de Franz Schubert, avec la visite de la maison natale du célèbre musicien et une interprétation intimiste d’un lied, chanté par la soliste Julia Koci dans l’église où Schubert fut baptisé et dans laquelle on joua sa première messe en 1814.

Le joaillier Köchert, artisan authentique qui préserve les traditions viennoises, nous présente les bijoux de l’impératrice Sissi et le chapelier Mühlbaueur initie Stéphane à la fabrication d’un de ses célèbres chapeaux en feutre.

Stéphane nous fait découvrir aussi une facette plus pop de la capitale de la musique au théâtre des comédies musicales, avec Moritz Mausser, premier rôle du spectacle Rock me Amadeus, consacré au chanteur Falco.

Sans oublier la visite des splendeurs du Parlement autrichien fraîchement rénové et du spectaculaire nouveau musée de Vienne, qui raconte l’histoire de la ville à travers d’inestimables œuvres d’art : des vitraux originaux de la cathédrale Saint-Étienne aux tableaux de Gustav Klimt.

Le concert du Nouvel An sera diffusé par France 2 et France Musique. Benoît Duteurtre, producteur et présentateur de l’émission Étonnez-moi Benoît sur France Musique, assurera dans ce cadre les commentaires, en direct sur les deux antennes.