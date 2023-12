"Canap 93" : L'année 1993 revisitée par Etienne Carbonnier sur TMC mercredi 20 décembre 2023

Etienne Carbonnier vous donne rendez-vous sur TMC mercredi 27 septembre 2023 à 21:25 pour ouvrir la 3ème saison de son rendez-vous tout en archives avec "Canap 2007".

Après le succès des éditions précédentes, Etienne Carbonnier et son équipe se sont plongés dans l’année 1993.

Au programme, la victoire historique de l’Olympique de Marseille à Munich et l’énorme liesse qui a suivi. Mais aussi la sortie du premier « Jurassic Park » de Steven Spielberg, le carton de Nirvana, et le phénomène « Dur dur d’être un bébé » avec la pop-star de 4 ans et demi, Jordy.

"Canap 93" racontera aussi les débats de société autour des radios libres et de l’émission « Lovin’ Fun » avec Doc & Difool sur Fun Radio.

Un prime-événement avec 100% d’archives pour retrouver tous les bons moments de l’époque et réfléchir sur les faits de société.