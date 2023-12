"Tous en cuisine" mardi 19 décembre 2023 sur M6 : Le menu & la liste des ingrédients

Cyril Lignac et Jérôme Anthony vous donnent rendez-vous à 18:30 sur M6 mardi 19 décembre 2023, pour un nouveau numéro de "Tous en cuisine" qui continue de vous proposer des menus de fêtes.

Cette année encore, Cyril Lignac et Jérôme Anthony vont vous faire passer des fêtes de fin d’année inoubliables...

Pour cette nouvelle saison de "Tous en cuisine - Menus de fêtes", Cyril Lignac vous propose une panoplie de nouvelles recettes de Noël, toutes gourmandes, accessibles et réalisables entre amis ou en famille en 50 minutes seulement.

Sauté de dinde aux marrons, saumon agrumes, mi-cuit à la noisettes, vérine crémeuse de poires et pain d’épices… autant de plats savoureux s’invitent au menu et n’auront plus de secrets pour vous !

Voici le menu qui sera proposé mardi 19 décembre 2023 et la liste des ingrédients (pour 4 à 6 personnes) dont vous aurez besoin pour réaliser les recettes.

Plat Escalope de dinde farcie aux herbes

4 escalopes de dinde tapées par le boucher

400 g de grosses feuilles d’épinards (cuites à l’eau bouillante 1 minute, refroidies dans l‘eau froide puis égouttées)

2 litres de bouillon de volaille cube chauds

2 branches de céleri épluchées de leurs fils

2 poignées de pousses d’épinards

1 échalote ciselée

1 cuil. à soupe de cacahuètes concassées

1 cuil. à soupe de vinaigre de cidre

3 cuil. à soupe d’huile d’olive

Sel fin et poivre du moulin.

Pour la farce :

150 g de chair de dinde coupée en petits cubes

100 g de bacon

1 petite poignée de persil effeuillé

30 g de parmesan râpé

2 œufs durs (cuits 12 minutes dans l’eau) écalés

3 tranches de pain de campagne sans croûtes et coupées en petits cubes.

Dessert Riz au lait à la vanille, agrumes et gelée royale