"Un château pour les fêtes" : un reveillon Normand à découvrir sur France 3 mercredi 20 décembre 2023

Ce mercredi 20 décembre 2023 à 23:00, France 3 diffusera "Un château pour les fêtes", une émission spéciale à l'occasion des fêtes de Noël présentée par les deux Normands Anne Boétie et Raphäl Yem.

Un dîner d’exception ne s’improvise pas, surtout lorsqu’il s’agit d’un réveillon de Noël normand. Cet hiver, France 3 vous invite à passer une soirée inoubliable au cœur du château du Champ-de-Bataille dans l'Eure, propriété du décorateur français Jacques Garcia qui le restaure et le sublime depuis trente ans.

Aux côtés d’invités bien connus du grand public, partez à la découverte de cette bâtisse grandiose du XVIIᵉ siècle. Il va falloir remplir un challenge de taille : préparer un repas à la hauteur du cadre somptueux. Pour cela, les invités seront épaulés par le chef étoilé normand David Gallienne.

Tandis que certains s'affairent en cuisine, d’autres découvrent la riche histoire et les splendeurs du château que l’on appelle aussi le « Versailles normand ». De la salle de bal appelée salon Apollon à la chambre du roi en passant par les serres, Champ-de-Bataille n’aura plus de secrets pour eux, et vous !

À table, c’est service à la française avec majordome, valets, le château se la joue XVIIIᵉ siècle…

Et quelle table, quel casting ! Un moment plein de chaleur et de joie, propice aux échanges savoureux, aux lives de Christophe Willem et Peter Doherty pour faire de ce réveillon normand une soirée inoubliable.

Au menu

Un chef d'exception : David Gallienne.

Des invités d'exception :

Katherine Pancol : l’une des plus grandes romancières françaises, qui vit à Fécamp.

Christophe Willem : le chanteur français au million de disques vendus.

Clémence Castel : la seule femme à avoir remporté deux fois l'émission Koh-Lanta, qui incarnera le nouveau magazine de France 3 Normandie : Ma petite escapade, en janvier prochain.

Peter Doherty : l’enfant terrible du rock anglais, qui a posé ses valises à Étretat, partira à la découverte du château et organisera un concert inoubliable à la fin du repas.

Matthieu Tordeur : explorateur aventurier normand, passionné de voyage depuis son plus jeune âge !

Edouard Deloignon : étoile montante de l'humour, originaire de Normandie.

En dessert :

Deux animateurs 100 % normands : Anne Boétie et Raphäl Yem.