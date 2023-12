Gims & Dadju : le concert événement à Marrakech sur W9 dimanche 24 décembre 2023

Dimanche 24 décembre 2023 à 21:05, W9 vous propose une soirée exceptionnelle, au cœur de la mythique place Jemaa El Fna de Marrakech avec le concert de Gims & Dadju.

Devant plus de 100.000 personnes, Gims a réuni son frère et ses amis dans ce cadre incroyable où se mêlent toutes les cultures et les saveurs.

Pour l’un des plus gros concerts de l’année, retrouvez Gims et Dadju, accompagnés de Naps, Eva, Nej, Linh.

Deux célèbres artistes marocains seront également de la fête : Grini et Rym.

De « Sapés comme jamais » à « Bella », « La même », « Mon Soleil », « Ma reine » ou encore « J’me tire », retrouvez les plus grands succès de Gims et Dadju.

Naps interprètera quant à lui « La kiffance », « best Life » ou encore « Bande organisée », Eva « Cœur noir », Nej « Paro », Linh « Immortelle » …

L’un de ces artistes aura également la chance de retrouver Jamel Debbouze sur scène !