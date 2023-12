"Lego Masters" : La saison 4 débute lundi 25 décembre 2023 sur M6 - Vidéo

Lundi 25 décembre 2023 à 21:10, M6 débutera la diffusion de la 4ème saison inédite de "Lego Masters" avec des épreuves encore plus grandioses et exceptionnelles.

8 nouveaux binômes de passionnés et attachants seront confrontés à des défis inédits, et nouveauté cette année, ils devront se plier aux règles de l’invention la plus terrible imaginée par Éric Antoine : La machine infernale. Cette machine, source de rebondissements, mettra les nerfs des candidats à rude épreuve, promettant des moments de tension et d’excitation.

Pour arriver au bout de cette compétition, les candidats devront affronter le feu, défier les lois de la gravité, explorer le monde exigeant de la mode… Mais ils devront aussi répondre aux demandes d’un invité exceptionnel : Amixem, le célèbre youtubeur français comptant plus de 8 millions d’abonnés, qui lancera un défi aux participants.

La finale réservera une belle surprise aux deux binômes qualifiés qui se verront attribuer chacun une brigade de candidats éliminés cette saison avec comme objectif, construire l’œuvre la plus spectaculaire jamais réalisée en briques.

Durant toute la compétition, leur seul but sera de créer les œuvres les plus incroyables, repoussant les frontières de l’imagination et de la technique. Le meilleur binôme aura la chance de remporter la somme de 20 000 euros.

Nouveauté : La machine infernale

L’une des grandes nouveautés cette année : les binômes vont devoir faire face à l’arrivée de leur pire adversaire, la redoutable machine infernale qui réserve bien des surprises. À chaque signal sonore et au flash de lumière rouge, elle dévoilera des objets sous forme de briques, renfermant des instructions qui s’insèreront en cours d’épreuve. Attendez-vous à des rebondissements imprévus, à des règles déjantées et à des défis inattendus. Tout cela viendra agrémenter l’expérience des binômes, les poussant à se surpasser à la fois sur le plan créatif et technique.

De nouvelles épreuves inédites encore plus spectaculaires

Cette année, les candidats vont faire face à des épreuves plus spectaculaires les unes que les autres. Ils vont par exemple devoir réaliser un chapeau ultra fashion et défiler devant Éric Antoine et le jury, fabriquer un cowboy qui devra résister à un super rodéo, défier les lois de la gravité en construisant une forteresse suspendue à une falaise à partir d’une seule brique, construire une voiture qui traversera un anneau de feu et atterrir le plus loin possible… Chaque épreuve laissera place aux frissons, aux doutes mais surtout à beaucoup de rires, d’imagination et de passion.

La Fashion Brick

Pour la première fois dans l’histoire de Lego Masters, les duos vont plonger dans l’univers de la mode. Les candidats devront faire preuve d’originalité pour finaliser une tenue excentrique en créant un chapeau spectaculaire. Une épreuve qui les mettra au défi de la loi implacable de la gravité : celui qui, pendant le défilé, fera tomber son chapeau, sera automatiquement envoyé en repêchage.

Accroche-toi si tu peux

Bienvenue au Ranch Brick ! Plongés au cœur d’un authentique ranch américain, les candidats auront carte blanche pour fabriquer le meilleur cowboy. Une fois construit, les cavaliers en briques seront soumis à tour de rôle à la redoutable vachette mécanique. Seuls les cowboys qui résisteront le plus à la puissance du rodéo réussiront à se qualifier et malheureusement le binôme le moins bien classé quittera la compétition.

La falaise de la peur

Dans cette épreuve sous haute tension, les candidats vont devoir défier la gravité… et briquer à l’horizontale. Chaque binôme devra bâtir un château à flanc d’une falaise à partir d’une seule et unique brique. Le binôme qui arrivera à construire le château le plus éloigné de la falaise remportera le défi ainsi qu’une précieuse immunité, tandis que les autres seront évalués sur l’esthétique de leur création. Mais il faudra redoubler de vigilance car une conception défaillante, une construction fragile ou un glissement de brique pourrait entraîner l’effondrement de leur œuvre…

Les tours infernales

C’est le retour de cette épreuve maintenant mythique. Comme son nom l’indique, les candidats devront ériger la tour la plus haute possible. Mais attention : ils devront utiliser uniquement des briques de base, sans recourir à des briques techniques. Un challenge de taille qui poussera les binômes à se dépasser. Ils devront faire preuve de créativité, de persévérance et de technique pour construire une structure à la fois solide et esthétique.

Niagarabrick

Chaque saison, l’épreuve la plus explosive possible est recherchée. Et cette année ce sont les chutes de Niagarabrick qui auront l’honneur de détruire de façon spectaculaire les constructions des candidats. Ils devront créer une embarcation qui voguera sur la rivière avant de tomber sur un rocher. Le jury attend une explosion en feux d’artifices. Cette épreuve fait appel non seulement à l’ingéniosité mais aussi à la créativité des binômes

Bienvenue dans la quatrième saison du plus grand jeu de constructions de briques au monde !