"Lego Masters" saison 4 : Le 2ème épisode diffusé sur M6 mardi 26 décembre 2023 - Vidéo

Mardi 26 décembre 2023 à partir de 21:10, Eric Antoine vous proposera de suivre sur M6 le second numéro de la 4ème saison de "Lego Masters".

Pour cette deuxième émission, découvrez deux épreuves inédites et spectaculaires : « La falaise de la peur » et « Accroche-toi si tu peux ».

Le tout sous l'œil d’un juge d’exception : AMIXEM, le célèbre youtubeur français comptant plus de 8 millions d’abonnés, qui lancera un défi aux participants...

7 binômes de passionnés et attachants seront confrontés à des défis inédits et ils devront se plier aux règles de l’invention la plus terrible imaginée par Éric Antoine : La machine infernale. Cette machine, source de rebondissements, mettra les nerfs des candidats à rude épreuve, promettant des moments de tension et d’excitation

Deux nouvelles épreuves

Accroche-toi si tu peux

Bienvenue au Ranch Brick ! Plongés au cœur d’un authentique ranch américain, les candidats auront carte blanche pour fabriquer le meilleur cowboy. Une fois construit, les cavaliers en briques seront soumis à tour de rôle à la redoutable vachette mécanique. Seuls les cowboys qui résisteront le plus à la puissance du rodéo réussiront à se qualifier et malheureusement le binôme le moins bien classé quittera la compétition.

La falaise de la peur

Dans cette épreuve sous haute tension, les candidats vont devoir défier la gravité… et briquer à l’horizontale. Chaque binôme devra bâtir un château à flanc d’une falaise à partir d’une seule et unique brique. Le binôme qui arrivera à construire le château le plus éloigné de la falaise remportera le défi ainsi qu’une précieuse immunité, tandis que les autres seront évalués sur l’esthétique de leur création. Mais il faudra redoubler de vigilance car une conception défaillante, une construction fragile ou un glissement de brique pourrait entraîner l’effondrement de leur œuvre…