Jeudi 28 décembre 2023 à partir de 21:10, Faustine Bollaert présentera sur France 2 la seconde demi-finale de la 10ème saison de "Prodiges".

Pour cette seconde demi-finale, nous retrouvons Faustine Bollaert et le jury d’exception de l'émission : la chorégraphe et danseuse étoile Marie-Claude Pietragalla, le célèbre violoncelliste Gautier Capuçon et Julie Fuchs, la soprano aux trois Victoires de la musique classique.

À l’issue de cette seconde demi-finale, vous connaîtrez les finalistes de la saison des 10 ans de Prodiges

La cheffe d'orchestre Zahia Ziouani accompagnera les jeunes talents avec son orchestre Divertimento.

Pour ce second numéro, le public retrouvera Sacha, gagnante de la saison 9, dans la catégorie danse et les soeurs Berthollet, dont Camille qui avait remporté la première édition de Prodiges en 2014.