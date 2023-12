"Tous en cuisine" mercredi 27 décembre 2023 sur M6 : Le menu & la liste des ingrédients

Cyril Lignac et Jérôme Anthony vous donnent rendez-vous à 18:30 sur M6 mercredi 27 décembre 2023, pour un nouveau numéro de "Tous en cuisine" qui continue de vous proposer des menus de fêtes.

Cette année encore, Cyril Lignac et Jérôme Anthony vont vous faire passer des fêtes de fin d’année inoubliables...

Pour cette nouvelle saison de "Tous en cuisine - Menus de fêtes", Cyril Lignac vous propose une panoplie de nouvelles recettes de Noël, toutes gourmandes, accessibles et réalisables entre amis ou en famille en 50 minutes seulement.

Sauté de dinde aux marrons, saumon agrumes, mi-cuit à la noisettes, vérine crémeuse de poires et pain d’épices… autant de plats savoureux s’invitent au menu et n’auront plus de secrets pour vous !

Voici le menu qui sera proposé mercredi 28 décembre 2023 et la liste des ingrédients (pour 4 à 6 personnes) dont vous aurez besoin pour réaliser les recettes.

Plat Gyozas maison au poulet et saté

24 feuilles de pâte à ravioles pour gyoza

25 g de beurre doux

1 pot de sauce saté ou 100 g d’épices saté en poudre

1 cuil. à soupe de graines de sésame blond

Quelques feuilles de coriandre fraîche

1 citron vert

Huile neutre et huile d’olive

Pour la farce de poulet :

250 g de filet de poulet haché

1 carotte épluchée et coupée en fine brunoise

1 oignon blanc épluché et ciselé

1 petit morceau de gingembre de 2 cm

1 gousse d’ail épluchée

2 cuil. à soupe d’herbes hachées

2 cuil. à soupe de sauce soja

1 cuil. à soupe d’huile de sésame grillé

Dessert Brookie coulant au chocolat

Pour le brownie :

60 g de chocolat au lait

100 g de chocolat noir

40 g de pépites de chocolat noir

120 g de beurre + un peu pour le moule

2 œufs

150 g de sucre en poudre

40 g de farine

2 pincées de fleur de sel

40 g de cacahuètes grillées et salées

Pour le cookie :