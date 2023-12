Vendredi 29 décembre 2023, la soirée spéciale Cirque se poursuivra sur France 3 avec à 22:45 la rediffusion du spectacle "Gaïa" au Cirque Phénix capté en janvier 2022.

Adulée, élevée au rang de déesse, même à celui de mère de tous les dieux, à travers la célèbre figure de Gaïa, la femme est à la fois la force créatrice et le principe nourricier. Qu’il s’agisse de littérature, de peinture ou de musique, la femme est omniprésente et ne cesse de nourrir l’imaginaire de son créateur. Elle est tour à tour héroïne, muse ou modèle. Singulière, voire mystérieuse, elle est multiple et source inépuisable d’inspiration.

La voici portée sur la piste par le Cirque Phénix, où elle est sublimée avec force et poésie. Cette fresque acrobatique marque le tournant du 20e anniversaire du Cirque Phénix, l’occasion d’affirmer son style unique et son audace sans cesse renouvelée. Au rendez-vous de cette super production de cirque familiale, de l’inédit et de la performance hors des sentiers battus !

Un spectacle avec un casting et un orchestre 100 % féminin en compagnie de la cheffe d'orchestre Emma Sempéré, des 7 musiciennes du Phenix Girls Orchestra, de 40 artistes virtuoses (acrobates, clowns, danseuses, équilibristes, jongleuses…) et du maître de cérémonie Calixte de Nigremont.

Au programme : échelle, rollers, antipodisme, tableau burlesque, cerceau aérien, main-à-main, mais aussi monocycles, bolas, contorsion et anneaux aériens !