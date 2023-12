"Lego Masters" saison 4 : Le 3ème épisode difffusé sur M6 lundi 1er janvier 2024 - Vidéo

Lundi 1er janvier 2024 à partir de 21:10, Eric Antoine vous proposera de suivre sur M6 le troisième et avant-dernier numéro de la 4ème saison de "Lego Masters".

C’est un véritable marathon qui attend nos 5 binômes, au cours de 3 épreuves exceptionnelles qui permettront à seulement 3 d’entre eux de se qualifier pour la demi-finale.

Au programme de la soirée :

Le grand saut

Attention, accrochez bien votre ceinture car nos candidats vont vous faire décoller avec cette épreuve digne des plus grands cascadeurs. L’objectif, envoyer sa voiture en briques le plus loin possible et seul le binôme qui obtiendra la meilleure moyenne de cette épreuve sa qualifiera directement pour la demi-finale.

La fashion brick

Pour la première fois dans l’histoire de Lego Masters, les duos vont plonger dans l’univers de la mode. Les candidats devront faire preuve d’originalité pour finaliser une tenue excentrique en créant un chapeau spectaculaire. Une épreuve qui les mettra au défi de la loi implacable de la gravité : celui qui, pendant le défilé, fera tomber son chapeau, sera automatiquement envoyé en repêchage. Alors gare à la casse…

Les tours infernales

C’est le retour de cette épreuve mythique. Comme son nom l’indique, les trois derniers binômes devront ériger la tour la plus haute possible. Un défi de taille qui poussera les binômes à se dépasser car un seul binôme se qualifiera pour la suite de la compétition à la fin de cette épreuve forte en rebondissements…

La finale de cette 4ème saison de Lego Master sera diffusée mardi 2 janvier 2024 à 21:10 sur M6.