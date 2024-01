"Bon anniversaire, Prodiges, 10 ans d'aventure !" présenté par Hakob sur France 2 jeudi 4 janvier 2024

Jeudi 4 janvier 2024 à 23:25 sur France 2, juste après la finale de la 10ème saison de "Prodiges", Hakob, lauréat de la catégorie chant lors de la deuxième saison de l'émission, vous proposera de fêter les 10 ans de "Prodiges".

À l’occasion de cet anniversaire, vous découvrirez les moments qui ont marqué les dix dernières saisons. Hakob guidera le public au cœur des souvenirs de l’émission, revenant sur les plus belles prestations, les grands moments d'émotion qui ont fait vibrer les cœurs, et les Prodiges qui ont laissé une empreinte indélébile dans les mémoires.

Il sera entouré de ceux qui ont contribué à faire de Prodiges un spectacle exceptionnel : le jury emblématique composé de Gautier Capuçon, Marie-Claude Pietragalla et Julie Fuchs, Faustine Bollaert et la cheffe d’orchestre Zahia Ziouani. D’anciens prodiges seront également présents, comme Sacha, gagnante de la saison 9, qui partagera son expérience et ses meilleurs souvenirs.

Tous ensemble, ils vont fêter les 10 ans de Prodiges !