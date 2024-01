"Qui veut être mon associé ?" saison 4 : le 1er épisode diffusé mercredi 17 janvier 2024 sur M6

Mercredi 17 janvier 2024 à 21:10, M6 diffusera le premier épisode de la 4ème saison de "Qui veut être mon associé" qui accueille trois nouveaux investisseurs dont Tony Parker.

Sept investisseurs aux trajectoires singulières ont choisi de donner leur chance à de nouveaux entrepreneurs. Aujourd’hui, ils ont l’opportunité de transmettre leur expérience et de miser sur des projets qui changeront peut-être le monde de demain.

Cette nouvelle saison revient avec quatre investisseurs clés du succès de l’émission, Marc Simoncini, Jean-Pierre Nadir, Éric Larchevêque et Anthony Bourbon et trois nouveaux investisseurs prennent place dans les fauteuils de l’émission : Tony Parker, Kelly Massol et Stéphanie Delestre.

Avant d’investir leur argent personnel et leur temps, les investisseurs devront être convaincus. Par les chiffres mais aussi par l’entrepreneur. Face à l’exigence des investisseurs, certains échoueront. D’autres déclencheront de véritables coups de cœur. Tous se verront en revanche offrir la même chance unique : une rencontre, capable de changer leur vie.

Dans cette première émission, santé, sécurité, esthétique, vie quotidienne sont au programme avec des idées variées, innovantes et inspirantes.

Flycup : Olivier a lancé un emballage pratique, recyclable, biodégradable et fabriqué en France dédié à la restauration nomade.

Le barbier de Marseille : Mehdi et ses associés se présentent face aux investisseurs pour faire fructifier leur gamme de produits barbiers mais aussi ouvrir de nouveaux salons partout en France.

Inga : Benjamin présente une marque d’éponges et d’essuie-tout réutilisables pendant 1 an et lavables en machine.

Coupas / Comin Gaîa : Fabio présente « Coupas », une entreprise d’aménagement paysagé, et « Comin Gaîa », une plateforme digitale mettant en relation les propriétaires de jardin et terrasse avec des jardiniers paysagistes.

Cupdom : Eliah et Aloise présentent une forme de couvercle pour protéger son verre et échapper à tout risque de se faire droguer à son insu.

Les petits prodiges : Camille et Clémentine présentent leur marque, portée par son produit phare : le baume magique. Une solution capable à elle seule de remplacer près de 10 produits de notre salle de bain !