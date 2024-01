"Objectif maison : un an pour tout changer" : les épisodes 5 & 6 diffusés sur 6ter mardi 23 janvier 2024 - Vidéo

Mardi 23 janvier 2024 à 21:05, 6ter vous proposera de découvrir deux nouveaux épisodes de la 2ème saison inédite de la série "Objectif maison : un an pour tout changer" en compagnie de 8 familles qui ouvrent les portes de leurs chantiers.

Chaque année, près d’un million de Français deviennent propriétaires. Construire ou rénover une maison, c’est une aventure dans laquelle on embarque toute sa tribu.

Pendant un an, 8 familles ont ouvert les portes de leurs chantiers. Pour toutes, c’est le projet d’une vie, l’investissement de toutes leurs économies. Maison en polystyrène, habitat alternatif, longère ou ferme à rénover, moulin à restaurer…

Pour ces familles, le pari est excitant mais extrêmement osé : entre les retards, le manque d’expérience et les aléas liés à ces chantiers longue durée, c’est un véritable parcours du combattant qui les attend et qui va mettre leurs nerfs à rude épreuve. Sans oublier une vie familiale bouleversée et des enfants à gérer.

Au programme : des tensions, des déconvenues, mais aussi d’immenses fiertés et du bonheur XXL !

21:05 Épisode 5

En Normandie, chez Laure et Matthieu, la rénovation s’accélère. L’objectif : finir la chambre parentale et son dressing au plus vite ! Au programme : peinture, montage de meubles et grand nettoyage, car les bricoleurs doivent préparer le terrain pour la pièce maîtresse de la maison : une verrière aux dimensions XXL !

Les travaux avancent doucement mais sûrement chez Mathilde et Danny, qui construisent une kerterre en Bourgogne. C’est l’été, il fait enfin beau. Après avoir appliqué de l’enduit sur les surfaces extérieures, c’est le moment d’installer les précieux « sky dômes », des fenêtres de toit. Grâce à l’aide de bénévoles, les Tossé peuvent enfin vivre leurs premiers moments dans leur drôle d’habitation. Danny va pouvoir fêter son anniversaire dans la future salle à manger, entouré de toute sa famille.

Dans la Somme, chez Julie et David, les jours se suivent et les galères s’enchaînent ! La mère de famille va devoir s’attaquer au lierre qui s’est développé sur un mur mitoyen et qui, avec le temps, a provoqué une fissure et donc une fuite… Les Bruno, les pères de Julie et David, vont eux être confrontés à un problème de taille : les baies vitrées doivent être installées, mais certaines cotes ont été mal prises…

22:00 Épisode 6

En Picardie, sur le chantier de leur corps de ferme, Julie, David et les Bruno vont se lancer dans une étape cruciale : la pose du plancher de l’étage. Une mission périlleuse qui va leur demander de la précision. Mais une fois encore, les choses ne se passeront pas comme prévu...

Dans la périphérie de Toulouse, les nuits blanches s’enchaînent pour Olivia et Brice. Il faut pourtant accélérer car leur date d’emménagement approche et ils n’auront que 24 heures pour poser 134 m² de chauffage au sol avant que la dalle de béton ne soit coulée.

Dans les Pyrénées-Atlantiques, chez Lise et Alexandre, les pièces principales sont achevées. Leurs amis viendront les aider à emménager et à pendre la crémaillère. Mais pas de répit pour le couple qui doit continuer les travaux dans les étages inférieurs, aidés par des bénévoles.