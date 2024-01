"SOS Garage" de retour avec Vincent Lagaf' sur RMC Découverte à partir du 21 février 2024

Vincent Lagaf' et Thierry Muscat seront de retour sur RMC Découverte mercredi 21 février 2024 à 21:10 pour une 2ème saison inédite de "SOS Garage".

Ils sont de retour et ils ont vu les choses en GRAND !

Vincent Lagaf’ et Thierry Muscat reviennent sillonner toute la France pour remettre sur les rails des garages au bord de la faillite.

Depuis leurs premières interventions, l’inflation est passée par là… Et malgré la forte demande en entretien et réparation de véhicules, beaucoup de garagistes ne s’en sortent pas : mauvais investissements, gestion hasardeuse, compétences techniques au point mort ; de nombreux indépendants du secteur n’arrivent pas à suivre la cadence imposée par les constructeurs.

Vincent et Thierry reviennent plus motivés que jamais et avec de nouveaux outils dans leur besace !

Des solutions sur mesure, des améliorations techniques, des rénovations XXL : les garagistes à la dérive vont avoir le droit à un nouveau départ. 5 nouveaux garages à sauver. 5 nouvelles émissions.