"Changer de job, le grand saut" : une émission sur la reconversion professionnelle sur M6 avec Marie Portolano

À découvrir sur M6 mercredi 21 février 2024 à 23:40, le premier numéro de "Changer de job, le grand saut", une nouvelle émission présentée par Marie Portolano.

On passe près du quart de notre vie au travail. Si on n’a pas eu la chance de faire les bons choix, au bon moment, au début de sa vie professionnelle, il peut paraitre insurmontable d’en changer !

Aujourd’hui, la reconversion professionnelle est devenue un véritable phénomène de société. Que ce soit pour explorer de nouvelles passions ou se sentir plus utile, aujourd’hui tout le monde rêve de s’épanouir dans son travail, mais pas si facile de sauter le pas !

Alors que le monde évolue à un rythme effréné, de plus en plus de personnes ressentent le besoin pressant de donner un nouvel élan à leur existence.

Que ce soit pour explorer de nouvelles passions, redéfinir une carrière ou tout simplement chercher un sens plus profond à son existence. Plus que jamais, la quête de sens au travail est devenue essentielle.

Dans “Changer de job, le grand saut”, M6 propose à des anonymes une expérience sociale totalement inédite qui va changer leur vie !

Céline, Nicolas et Kathia se sont portés volontaires pour faire le grand saut : ils vont signer leur lettre de démission pour ensuite laisser leur avenir dans les mains d’une équipe d’experts menée par Éric Larchevèque. Ils savent mieux que quiconque combien le bien-être au travail est important dans l’équilibre d’une vie, et vont analyser leurs profils pour proposer à chacun un nouveau métier sur mesure.

L’objectif : transformer leur vie. C’est totalement à l’aveugle qu’ils se présenteront le premier jour dans leur nouveau travail.

Les participants auront ensuite un mois pour tester le métier qui aura été sélectionné pour eux avant de décider s’ils veulent valider cette reconversion et envoyer leur lettre de démission ou s’ils retournent simplement à leur ancienne activité.

Présentation des partcipants de ce premier numéro

Kathia Boussouira // 36 ans // Villepinte (93)

Praticienne épilation laser depuis 6 ans

Dernière d’une fratrie de 3 enfants, Kathia a grandi dans une famille avec beaucoup de valeurs et de principes. Un cocon qui a explosé après la séparation de ses parents et une relation très conflictuelle avec sa mère. Dans l’urgence de quitter le foyer maternel, Kathia prend le premier emploi qu’elle trouve puis enchaine les petits boulots en tant que secrétaire ou vendeuse. La vie ne lui a pas laissé le temps de faire des études ou de se demander ce qu’elle aimerait faire. Toujours un peu par hasard, elle devient opératrice d’épilation laser il y a 6 ans.

Je ne fais ce métier que par dépit car la vie ne m’en a pas laissé le choix. Aujourd’hui je veux trouver un métier qui corresponde à qui je suis. J’aimerais trouver un métier où je me sens utile dans un domaine qui me stimule.

Nicolas Zaidi // 46 ans // Saint-Cyr-sur-Morin (77)

Contrôleur de trains depuis 22 ans

Ancien rugbyman et animateur de colonie de vacances, à 25 ans (à vérifier) Nicolas devient papa et recherche alors un CDI. Il se dirige par hasard dans le milieu ferroviaire. Depuis 22 ans, il traverse la France entière à bord de ses trains. Si ce métier de fonctionnaire est pour beaucoup synonyme d’avantages et de sécurité, pour Nicolas c’est devenu synonyme de vie personnelle sacrifiée. Il peut passer jusqu’à 10 nuits par mois loin de sa famille. Il a connu 2 séparations et pense que ses absences répétées y sont pour beaucoup. Ce Papa gâteau rêve aujourd’hui de trouver un travail qui lui redonne le sourire et lui permette de passer plus de temps en famille, pour ne plus rater un seul jour important dans la vie de ses enfants.

Je rêve d’un métier qui a du sens pour moi et surtout qui me permette d’avoir une vie stable et de profiter de mes enfants.

Céline Di Catarina // 36 ans // Voulangis (77)

Assistante comptable depuis 14 ans

À 20 ans, Céline décide de construire sa maison dans la rue où vivent déjà ses parents, sa usionnelle de 2 garçons n’est pas heureuse, elle s’ennuie terriblement dans un travail rébarbatif et solitaire, et ne veut plus attendre une seconde pour reprendre sa vie en main.