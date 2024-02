Boulangerie Maligorne (Limoux) : de TikTok à "La meilleure boulangerie de France" sur M6 - Vidéo

Lundi 19 février 2024, "La Meilleure Boulangerie de France", diffusée du lundi au vendredi à 18:30 sur M6 entrera dans sa 7ème semaine de compétition. Rencontre avec Jérôme Maligorne, l'un des participants de l'émission.

Pour cette 7ème semaine de compétition, Bruno Cormerais, Noémie Honiat et Michel Sarran vont poser leurs valises en région Languedoc-Roussillon.

Au cours de cette semaine, vous allez découvrir 10 nouveaux boulangers-pâtissiers qui vont devoir à leur tour mettre les bouchées doubles pour impressionner nos 3 jurés.

Parmi ces 10 boulangers-pâtissiers, vous allez découvrir dans l’émission diffusée mercredi 21 février 2024 la boulangerie « Maligorne » dirigée par Audrey et Jérôme Maligorne à Limoux. Ce nom vous dit peut-être quelque chose ? Pas étonnant, puisque près de 115.000 abonnés suivent sur TikTok chaque jour en direct le travail de Jérôme Maligorne et de son équipe.

Rencontre avec ce boulanger-pâtissier aussi à l’aise sur les réseaux sociaux que dans son laboratoire…

Il y a un peu plus d’un an, vous avez décidé de vous filmer en live chaque jour de 02h30 à 12h00 dans votre laboratoire, comment vous est venue cette idée ?

L’idée est venu du téléchargement de l’application TikTok et je me suis rendu compte de toutes les possibilités qui pouvaient s’ouvrir à nous. C’est comme cela qu'ont commencé les première vidéos sur TikTok.

Vous avez chaque jour entre 500 et 1.500 abonnés vous suivent en direct, que leur montrez-vous exactement ?

Je leur montre tous les jours notre fabrication artisanale très variée qui va de la pâtisserie basique à de la pâtisserie plus élaborée. La fabrication de toutes la viennoiseries (croissants, pains au chocolat, pains aux raisins, chaussons aux pommes, jésuites) mais aussi la fabrication toutes la gamme chocolaterie et confiserie. J’échange beaucoup en live ou hors live avec des professionnels, des amateurs expérimentés, sur des sujets professionnels, de gérance, tout ce qui englobe notre métier très varié. Je parle beaucoup aussi de la surgélation qui est un tabou dans notre métier pour certains et de propreté dans sa globalité. Et bien sur on rigole beaucoup aussi !!

Grâce à ce succès sur TikTok, vos abonnés qui vous suivent depuis toute la France et même hors de France peuvent désormais déguster certains de vos produits car vous venez de lancer votre site web de vente en ligne…

Oui effectivement nous venons de lancer un site internet le 1er décembre 2023 (https://maligorne-limoux.com) qui nous a pris 1 an et demi de travail en amont bien avant TikTok. En discutant sur les réseaux tous les jours, nous avons ressentit que le projet aurait une forte demande de la part de notre communauté. Cela nous a poussé au delà des frontières, on livre en Europe, en Suisse malgré qu’ils soient très réputés pour leur chocolat et aux État-Unis.

Comment avez-vous été « repéré » pour participer à "La Meilleure Boulangerie de France" sur M6 ?

M6 nous à contacté début octobre pour savoir si nous étions intéressés pour participer à l’émission dont le tournage se déroulait le 20 novembre 2023. Cela ne nous à pas trop emballé au départ car il y avait beaucoup de contraintes, mais c’était l’occasion de faire découvrir notre petite ville qui ce situe à 1h de la montagne et 1h de la mer. C’était aussi une belle occasion de faire l’émission en famille tous les 4, avec ma femme et mes deux enfants, Evans (18 ans) et Loan (14 ans) qui sont très impliqués dans l'entreprise.

Pouvez-vous nous expliquer comment se déroule le tournage de l’émission ?

Le jury est arrivé, mais n'est pas resté très longtemps à la boulangerie. Juste le temps de tourner leurs interventions et ils sont repartis. C'est dommage... Il y a des sujets que nous aurions aimé aborder avec eux sur notre entreprise et sur notre fils Evans qui compte reprendre la suite. Seule l'équipe technique, d'une extrême gentillesse, est restée une partie de la journée pour filmer notre travail. On s'est tous régalés, même si l'exercice était compliqué.

Comment avez-vous vécu cette expérience, quel souvenir en gardez-vous ?

Je garde un bon souvenir avec toute l’équipe technique, sur des scènes émouvantes ou rigolotes et un grand moment de partage en famille.

En attendant de découvrir sur M6 la boulangerie Maligorne le mercredi 21 février 2024 à 18:30, n’hésitez pas à visiter le site internet d’Audrey et Jérôme (https://maligorne-limoux.com) et succombez aux biscuits, confiseries, tartinades et barres chocolatées dont vous pouvez voir la fabrication chaque matin en Live sur le compte TikTok @boulangeriemaligorne

Et si vous avez la chance d'habiter le département de l'Aude, faites un détour par Limoux où la boulangerie est située au 45 avenue Fabre d’Églantine.