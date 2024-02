"Qui veut être mon associé ?" : 4ème numéro mercredi 7 février 2024 sur M6 - Vidéo

Mercredi 7 février 2024 à 21:10, M6 vous proposera de découvrir le 4ème numéro de la 4ème saison de "Qui veut être mon associé ?". Voici ce qui va se passer dans cette émission...

Pour cette 4ème soirée, des entrepreneurs, de tous âges et tous horizons, vont venir défendre devant les investisseurs, des projets avec un véritable impact écologique et à l’ambition de sauver la planète. Alors qui arrivera à convaincre nos investisseurs de l’accompagner dans son projet et peut-être de changer le monde de demain ?

Découvrez 7 nouveaux entrepreneurs...

Vertuoso

Face à la catastrophe écologique que représente le non-assainissement des eaux pluviales, Romain et Benjamin ont conçu un filtre simple et efficace à installer dans toutes les bouches d’égout du pays. Dans le viseur : plus de 4 millions de tonnes de déchets déversées directement dans nos océans chaque année. À la recherche d’un associé pour développer rapidement leur invention, ces deux amis d’enfance trouveront-ils un allié pour “sauver nos océans” ?

Treesition

Dans un contexte dramatique de déforestation mondiale, Daniel Dos Santos a mis au point un modèle économique novateur basé autour de l’agroforesterie. Le concept : permettre à des investisseurs d’acheter des plants d’arbres pour bénéficier des rendements de la récolte du bois, tout en redistribuant une partie des gains à des agriculteurs partenaires. Un cercle vertueux grâce auquel notre entrepreneur espère enfin allier investissement et écologie. Mais un problème dans la structure juridique de sa société pourrait bien mettre en péril sa levée de fonds…

Pimpant

C’est en voyant leurs enfants jouer avec un déchet en plastique sur la plage que Karline et Baptiste ont eu l’idée de lancer Pimpant. À la tête d’une entreprise depuis 8 ans, ils ont décidé de revendre leur précédent business et d’investir toutes leurs économies dans leur nouveau projet. Avec Pimpant, Karline et Baptiste espèrent remplacer l’ensemble des produits en plastique de nos cuisines et salles de bains par une nouvelle solution sous forme de poudre. Après Unbottled et les produits solides il y a deux ans, Pimpant parviendra-t-il à s’imposer dans ce secteur ultra concurrentiel ?

Klode

Depuis le 1er janvier 2024, le tri des biodéchets est désormais généralisé à l’ensemble des professionnels et particuliers. Dans ce contexte législatif, trois amis suisses ont eu une idée : créer la première poubelle “au monde” disposant d’un système de mise sous vide. Prénommée “Klode”, cette solution simple et efficace a pour but d’encourager les ménages à respecter les nouvelles normes sans les mauvaises odeurs susceptibles d’envahir les appartements. Klode convaincra-t-elle nos investisseurs de rendre “poubelle la vie” ?

Beink

Alors que les innovations à base d’intelligence artificielle explosent, Jeanne, entrepreneuse mais également artiste dans l’âme a eu une idée : lancer une solution capable de donner vie à nos dessins même les plus approximatifs. Avec Beink, Jeanne met l’IA au service de la créativité dans le but de redonner ses lettres de noblesses au dessin, source universelle de communication mais aussi de réflexion entre les individus. Après plusieurs récompenses et subventions pour développer son projet, notre entrepreneuse trouvera-t-elle celui ou celle qui le fera décoller ? Offre inédite à venir…

Lineup Océan

Entrepreneur et surfeur passionné, Robin a lancé Lineup Océan dans le but de concevoir les digues écologiques de demain. Ingénieur en océanographie physique littorale, le jeune homme s’est lancé seul dans ce projet ambitieux suite à la dégradation des paysages côtiers de son enfance. Après 7 années de développement en solo, trouvera-t-il l’associé susceptible de l’épauler ?

Onegum

Lancé par Ludovic en 2013, ONEGUM est un chewing gum original aux vertus énergisantes instantanées. Une alternative au café et aux boissons à base de taurine qui rencontre déjà un franc succès auprès de milliers de mâcheurs à la recherche d’un coup de boost. Parmi eux de nombreux athlètes et pas des moindres : l’équipe de France de football ou encore le basketteur Vincent Poirier, récent actionnaire dans le projet ! Désireux de rebondir après le coup de bambou insufflé par la période Covid, Ludovic et sa nouvelle associée Hariett, viennent redonner une deuxième vie à ONEGUM mais aussi trouver des financements pour le lancement d’une nouvelle marque de bonbons naturels et responsables. Leur double projet séduira-t-il nos investisseurs ?

En seconde partie de soirée...

Nous irons aussi à la rencontre d’anciens candidats pour découvrir la suite de leurs aventures depuis leur passage dans l’émission.

Circle

Vous avez découvert Circle et ses paires de basket fabriquées à partir de matériaux biosourcés et recyclables lors de la dernière saison. Après avoir convaincu Anthony Bourbon d’investir 400 000 euros dans le projet (l’une des plus grosses levées de fonds de la saison dernière), Romain, Solène et Alex nous raconteront comment se porte la société un an plus tard.

Treesition

Fait inédit, vous découvrirez un QSID consacré à TREESITION, quelques dizaines de minutes à peine après son passage dans l’émission. Après une levée de fonds haut en couleurs, Daniel nous expliquera ce qu’a changé sa participation à Qui veut être mon associé ?, dès les premières semaines ayant suivi son face-à-face avec les investisseurs.