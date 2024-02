"Bûcheron : un métier à hauts risques" : 2 épisodes diffusés sur RMC Découverte jeudi 8 février 2024

Jeudi 8 février 2024 à partir de 21:10, RMC Découverte diffusera deux nouveaux épisodes inédits de la 3ème saison de la série documentaire "Bûcheron : un métier à hauts risques".

En France, le métier de bûcheron est classé numéro deux parmi les plus dangereux. L'espèrance de vie de ces professionnels n'excèdent pas 63 ans, presque 20 ans de moins que l'ensemble des Français !

Et pourtant, les bûcherons français ne changeraient de métier pour rien au monde tellement, bien souvent, ce métier est aussi une passion. Ils entretiennent, replantent, abattent des arbres gigantesques, parfois au péril de leur vie.

Dans cette troisième saison inédite de "Bucheron, un métier à hauts risques", RMC Découverte vous propose de suivre leur quotidien.

21:10 Épisode 9 Forêts en péril



Dans cet épisode, plus que jamais les bûcherons seront au service de nos forêts !

Dans les Cévennes, Enzo Pettavino et son équipe vont mettre leurs vies en danger pour permettre à la forêt de se régénérer en évacuant du bois cassant et dangereux. Dans des conditions d'exploitation complexes où les imprévus seront légion, ils devront être plus vigilants que jamais !

Dans les Alpes, nous retrouverons Justin Mattia avec son allié de taille : le Super Puma ! Cet hélicoptère ultra-performant et une douzaine d'hommes d'exception s'allieront dans une mission exceptionnelle : débarder 800 m3 de bois malade pour sauver cette forêt inaccessible par voie terrestre.

22:30 Épisode 10 Sensations fortes



Dans cet épisode, vous découvrirez des chantiers inédits où chaque abattage sera un défi !

En Indre-et-Loire, nous suivrons Guillaume Boucher et son équipe sur un chantier d'envergure où 213 chênes bicentenaires doivent être coupés ! Pour abattre ces arbres de grande valeur sans les abîmer, Guillaume sera épaulé par un émondeur, Vincent, qui aura pour mission de couper la tête de ces géants au péril de sa vie !

À plus de 200 km de là, en Normandie, Jacques Faux et ses collègues vont devoir abattre, en bord de rivière, un frêne qui menace de s'effondrer. Un élagage complexe, pour lequel Jacques et ses collègues devront anticiper les risques, d'autant que leur matériel ne tiendra peut-être pas le choc...