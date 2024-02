Amy Winehouse en concert au Porchester Hall à revoir sur Culturebox mercredi 21 février 2024

Mercredi 21 février 2024 à 21:00, Culturebox vous proposera de voir ou revoir le concert d'Amy Winehouse au Porchester Hall de Londres enregistré en 2007.

Chanteuse, guitariste et compositrice, Amy Jade Winehouse est devenue une figure emblématique de la nouvelle génération soul que la presse compare volontiers à Sarah Vaughan ou Macy Gray.

Enregistré en mars 2007, juste après sa victoire aux Brit Award où elle a remporté le prix de meilleure interprète féminine de l'année, ce concert filmé pour la BBC dans le cadre intimiste du Porchester Hall confirme son talent indéniable.

La diva reprend des titres de son dernier album comme, Back to Black comme "Rehab", "You know I'm not good", "Me and Mr Jones" dans l'intimité de la salle londonienne.

En seconde partie de soirée, Culturebox rediffusera le documentaire "Amy Winehouse, une vie en 10 photos".