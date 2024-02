"Les 40 ans du Top 50" fêtés sur M6 mardi 27 février 2024: les artistes présents

Mardi 27 février 2024 à 21:10, M6 vous proposera de fêter les 40 ans du mytique "Top 50" avec Elodie Gossuin et Jérôme Anthony entourés de nombreux artistes.

Préparez-vous à danser en chantant toutes les paroles par cœur : le classement musical le plus célèbre de France fête ses 40 ans !

Tubes parmi les tubes, ils ont été classés plusieurs semaines n° 1 devant toutes les autres stars du moment… Ils sont de retour pour souffler les 40 bougies de cet irremplaçable Top 50.

Elodie Gossuin et Jérôme Anthony vous emmèneront d’une chanson culte à une autre, des années 80 à aujourd’hui : Jeanne Mas, Mika, Michael Jones, Roch Voisine, Émile & Images, Zouk Machine, Jean- Pierre Mader, Début de Soirée, David & Jonathan, Chico & the Gypsies, Notre-Dame de Paris, Marina Kaye, Hélène Ségara, Chimène Badi, Bibie…

Sans oublier la participation exceptionnelle des stars internationales Mecano et Ten sharp.

Mais ce n’est pas tout : comédiens, chanteurs, sportifs et animateurs se sont donné rendez-vous dans la TOP BOX pour évoquer leurs plus beaux souvenirs et des anecdotes du Top 50.

Avec : Vitaa, Claudio Capéo, Anthony Kavanagh, Kamel Ouali, Norbert Tarayre, Anne Roumanoff, Nelson Monfort, Zaho de Sagazan, Philippe Candeloro... place à la bonne humeur et à la nostalgie !

En seconde partie de soirée M6 diffusera un documentaire inédit "Les 20 chansons du Top 50 préférées des Français".

Embarquez pour un voyage musical à la découverte des 20 chansons les plus légendaires de ces 40 dernières années !

Sur la base d’un grand sondage national Ifop, découvrez quelles sont vos 20 chansons préférées parmi tous les tubes que le Top 50 a classé depuis sa création il y a 40 ans ! Quels sont vos morceaux culte des années Top 50 ? Quel clip vous a le plus marqué ? Quelles chansons sont encore dans vos playlists aujourd’hui ? Et surtout, quel est votre N°1 des N°1 ?

Au fil des décennies, ces singles inoubliables se sont vendus par centaines de milliers d’exemplaires et chacun d’entre eux, a une histoire unique. Ce documentaire révélera vos chansons préférées du Top 50, de la 20ème à la 1ère place.

Les équipes de ce documentairre sont allées à la rencontre des auteurs et des interprètes, des experts et journalistes, qui vont vous raconter les secrets de création de ces tubes légendaires.

Alors quelles sont ces chansons du Top 50 que vous avez choisies et quel est le titre que vous avez placé à la toute première place de ce classement ?