Les Victoires de la Musique Classique : la 31ème édition diffusée sur France 3 jeudi 29 février 2024

Les Victoires de la Musique Classique reviennent jeudi 29 février 2024 à 21:10 sur France 3 pour une 31ème édition, au Corum de Montpellier, lors d’une cérémonie festive où se mêleront jeunes talents et artistes confirmés.

Stéphane Bern, accompagné du facétieux Clément Rochefort, présenteront cette cérémonie unique en direct du Corum de Montpellier, avec l'Orchestre national Montpellier Occitanie, sous la direction de Michele Spotti.

Les Victoires de la Musique Classique poursuivent leur mission auprès de la nouvelle génération - soutenue par le CIC - avec trois catégories Révélations : Soliste instrumental, Artiste lyrique et Chef d’orchestre.

C’est plus que jamais l’occasion de partager le bonheur de la musique avec de nombreux invités et nommés : des artistes confirmés qui ont marqué l’année et de jeunes « révélations ».

Une soirée empreinte de bienveillance, au cours de laquelle se succéderont des invités de marque : la pianiste Anna Federova, la soprano Ermonela Jaho, l’accordéoniste Félicien Brut, le baryton Florian Sempey, la mezzo-soprano Karine Deshayes, le contre-ténor et chef d'orchestre Philippe Jaroussky, le violoncelliste Sheku Kanneh-Mason, le ténor Pene Pati.

La cérémonie sera ponctuée de moments magnifiques : notamment une chorégraphie d'ouverture signée Mehdi Kerkouche, et des hommages à deux virtuoses italiens : Puccini, à l’occasion du centenaire de sa mort, et Rossini, en l’honneur de son jour de naissance, le 29 février ! Les Victoires de la Musique Classique célébreront aussi la paix dans le monde à travers une séquence d’images d’archives de grands musiciens ambassadeurs de la Paix.

Durant les 9 jours précédant la cérémonie, France 3 diffusera chaque soir un mini portrait des 9 Révélations de l'année.