Quelle audience pour le concert "Enfoirés 2024, on a 35 ans !" des Restos du Coeur diffusé vendredi soir sur TF1 ?

Le concert "Enfoirés 2024, on a 35 ans !" en faveur des Restos du coeur diffusé vendredi 1er mars 2024 à partir de 21:10 sur TF1 s'est très largement placé en tête des audiences.

Selon les chiffres Médiamétrie communiqués ce matin par TF1, le concert "Enfoirés 2024, on a 35 ans !" a rassemblé 8,5 millions de téléspectateurs.

Un pic d'audience à 9,1 millions de téléspectateurs a également été observé.

De nombreux records ont été enregistrés sur cibles avec, en moyenne :

46% de part d'audience sur l'ensemble du public (individus âgés de 4 ans et plus)

60% de part d'audience sur les femmes de moins de 50 ans responsables des achats

54% de part d'audience sur les 25-49 ans.

68% de part d'audience sur les 4-14 ans.

72% de part d'audience sur les 15-24 ans.

66% de part d'audience sur les 15-34 ans.

Les Enfoirés fêtaient cette année leurs 35 ans à l’Arkéa Arena de Bordeaux, scène qu’ils n’avaient pas foulée depuis 2019. Cette édition anniversaire a proposé un show spectaculaire, porté par 47 Enfoirés plus que jamais engagés auprès des Restos du Cœur. De beaux moments d’émotion et de rire étaient au rendez-vous.

Le double CD et le double DVD Enfoirés 2024, on a 35 ans ! avec l’intégralité du spectacle et de nombreux bonus, sont mis en vente au profit des Restos du Cœur. Chaque vente permettra à l'association de distribuer 17 repas. Ils comptent sur vous !