Le concert "Planet" de Sofiane Pamart à l'Opéra de Nice à revoir sur Culturebox mardi 12 mars 2024 - Vidéo

Mardi 12 mars 2024 à 21:00, Culturebox vous propose de voir ou de revoir le concert « Planet » de Sofiane Pamart capté à l'Opéra de Nice Côte d'Azur.

Ses mélodies séduisent autant les rappeurs que les amateurs de classique et de pop. Sofiane Pamart fait souffler un vent de fraîcheur sur les claviers. Découvrez son concert exceptionnel à l'Opéra de Nice en coproduction avec l'Université Côte d’Azur.

Sur la scène de l'Opéra de Nice, Sofiane Pamart bouscule les codes classiques autant qu'il émeut son public. Invité à retravailler ses collaborations avec des guests d’exception, Chilla, puis Swing, et accompagné de l'Orchestre philharmonique de Nice placé sous la direction de Jane Latron dans les arrangements de Pierre Thilloy, le virtuose du piano allie hip-hop et récital, face à des spectateurs conquis.

Médaille d’or du Conservatoire national de Lille et pianiste référant du rap français, Sofiane Pamart entame en 2019 une carrière solo après avoir collaboré avec de nombreux artistes tels que SCH, Koba LaD, Maes, Vald, Scylla, Bon Entendeur, Aloïse Sauvage, Kimberose ou Arno...

Son œuvre, à mi-chemin entre la grande musique de film et les récits d’aventures, se veut ténébreuse et poétique, et incarne une justesse émotionnelle qui permet de toucher un public très large : de la « grande œuvre accessible à tous », comme il le souligne lui-même.