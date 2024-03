Ko Ko Mo en concert au Main Square Festival 2023 sur Culturebox lundi 18 mars 2024 - Vidéo

Lundi 18 mars 2024 à 21:00, Culturebox diffusera la captation du concert de Ko Ko Mo au Main Square Festival de 2023.

Le duo nantais Ko Ko Mo présente son rock hard blues psychédélique au public du Main Square Festival 2023.

Depuis les White Stripes, on ne s’étonne plus de voir des groupes de rock à seulement deux têtes. À Nantes, depuis 2014, Warren Mutton à la guitare et Kevin K20 Grosmolard à la batterie balancent un hard blues psychédélique revendiqué, avec trois albums, deux EPs, et deux singles remarqués, en l’occurrence des reprises du “Personal Jesus” de Depeche Mode et du “Last Night A DJ Saved My Life” d’Indeep.

Ko Ko Mo fait son chemin et tourne à travers le monde, jouant aussi bien en Australie qu’au Japon, en Corée qu’en Inde.

Loin de transmettre une vision puriste du blues, ils l’entremêlent de sons électro, hip-hop, heavy, et leur célèbre don pour l’improvisation ajoute du sel à leurs prestations.