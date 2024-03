"Top Chef" : 2ème épisode mercredi 20 mars 2024 sur M6, voici ce qui attend les candidats

Mercredi 20 mars 2024 à 21:10, Stéphane Rotenberg vous proposera de suivre sur M6 le 2ème épisode de la 15ème saison de "Top Chef", le plus grand concours de cuisine réservé aux professionnels.

Pour la première épreuve, les candidats vont devoir aller encore plus loin que la mythique épreuve du trompe-l’oeil en proposant un trompepalais !

Il faudra redoubler d’ingéniosité pour imiter totalement le visuel et le goût d’un plat de viande et ainsi bluffer l’un des chefs les plus innovants de sa génération : Andoni Aduriz, chef 2 étoiles.

La brigade qui aura le moins convaincu devra faire ses preuves dans une deuxième épreuve.

Pour l’épreuve éliminatoire, les candidats les moins convaincants affronteront le candidat solitaire autour d’un incontournable des grands repas : le plateau de fromages !

Pour les juger, la cheffe mondialement connue, avec 10 étoiles à son palmarès, elle est la femme la plus étoilée au monde : Anne-Sophie- Pic ! Surnommée la Dame Fromage, elle est l’une des seules cheffes au monde à s’être attaquée à cet emblème du service français.

Le candidat placé en dernière position par la cheffe sera définitivement éliminé du concours.

En seconde partie de soirée...

Top Chef, la brigade cachée

La brigade cachée fait son grand retour !

La cheffe Hélène Darroze avait accompli l’exploit, l’année dernière, de faire revenir dans le concours un candidat éliminé et de l’emmener jusqu’en finale de Top Chef ! Cette année, pour cette 15e saison anniversaire, c’est Pierre Gagnaire, l’un des chefs les plus célèbres de la planète, auréolé de 13 étoiles, qui a décidé de relever ce défi et de devenir chef de brigade.

Chaque semaine, il mènera ce concours parallèle dans lequel les candidats éliminés du concours Top Chef s’affronteront jusqu’à ce qu’il n’en reste qu’un. Pour faire ce choix crucial, le chef pourra compter chaque semaine sur l’expertise de François-Régis Gaudry, critique culinaire incontesté, lors des dégustations.

Le candidat qui parviendra à aller au bout de ce concours secret aura la chance de réintégrer Top Chef directement en quart de finale dans la brigade de ce chef multi-étoilé.