Axelle Red dans "Basique, le concert" sur France 2 vendredi 12 avril 2024

À ne pas manquer sur France 2 vendredi 12 avril 2024 à 22:50, "Basique, le concert" qui accueille Axelle Red dans une expérience immersive au cours de laquelle l'artiste reviendra sur les morceaux marquants de sa discographie.

Dans le paysage musical, une voix résonne à travers les générations, touchant les cœurs de tous. Dotée d’une authenticité sans pareille depuis trente ans, Axelle Red n’a cessé d’enchaîner les succès. Avec ses nombreux albums, parmi eux À tâtons et Sans plus attendre, elle incarne cette essence même de l’artiste mythique des scènes francophones !

Ses chansons, aussi poétiques qu’engagées, ont toujours pris tout leur sens sur scène, là où Axelle Red trouve la plus grande des libertés. Parfois échappatoire, parfois terrain de jeu, elle le dit elle-même, c’est là qu’elle se sent le mieux, et le partage avec ses musiciens et son public la fait vibrer.

Alors, le 12 avril sur France 2, plongez dans l’univers captivant de cette autrice, compositrice et interprète, qui justifie une fois de plus son titre d’icône de la chanson sur la scène de "Basique, le concert" !

Pour l’accompagner tout au long de la soirée, elle a réuni ses musiciens et choristes fidèles, grâce auxquels elle donnera un nouveau souffle, encore plus groovy, à toutes ses chansons, toujours en gardant l’enthousiasme et la spontanéité qui étaient là à ses débuts.

Axelle Red est fidèle à elle-même et ses titres intemporels seront tous au rendez-vous : entre ses premiers tubes « Ma prière », « Sensualité » et ses dernières créations telles que « C’est ma life c’est ma vie », ce qui est sûr, c’est qu’elle les aime toujours autant, et nous invite, aussi passionnée que jamais, à les partager et vivre un show inoubliable en sa compagnie !

Pour rendre cet instant magique, Basique, le concert a mis en place un dispositif exceptionnel. Sans même être présents dans la salle, nous serons plongés au cœur d’une expérience live riche en émotions, assis (ou debout !) sur notre canapé. Ainsi, Axel Red évoluera au sein d’une mise en scène à son image, aussi intense que lumineuse.

Pour une expérience parfaitement immersive, la scénographie sera rythmée par un jeu de lumières sophistiqué pendant que des images au sol habilleront la scène sous les pieds de notre artiste.

Cette heure de live promet d’être aussi délicieuse pour nos oreilles que pour nos yeux.