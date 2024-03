"Les clefs de l'orchestre de Jean-François Zygel - La Moldau de Smetana" sur Culturebox mardi 2 avril 2024

Mardi 2 avril 2024 à 21:10, Culturebox vous proposera de voir ou de revoir "Les clefs de l'orchestre de Jean-François Zygel" : « La Moldau » de Smetana.

Jean-François Zygel nous plonge dans « La Moldau », l’une des œuvres les plus populaires de la musique classique !

En compagnie de l’Orchestre philharmonique de Radio France et de son chef Mikko Franck, le célèbre pianiste compositeur nous montre comment Bedřich Smetana est parvenu à transcrire en musique l'emblématique rivière tchèque, des petites sources naissantes illustrées par la flûte jusqu’aux bouillonnants rapides de Saint-Jean, avant l’entrée majestueuse dans Prague.

Pas à pas, le maestro Zygel pointe les détails de la partition, les motifs récurrents, les variations de tempo et tous les éléments qui créent cette atmosphère envoûtante et particulièrement évocatrice. C’est un moment où « l’oreille voit », c’est-à-dire qu'en écoutant on peut véritablement apercevoir les paysages, s’imprégner des bruits de la nature, ressentir les émotions qui nous accompagnent au fil de l’eau.

Écouter La Moldau, Smetana n’aura pas cette chance : devenu sourd, il n’entendra jamais interpréter sa partition la plus célèbre !