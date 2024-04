"Top Chef" : 4ème épisode mercredi 3 avril 2024 sur M6, voici ce qui attend les candidats - Video

Mercredi 3 avril 2024 à 21:10, Stéphane Rotenberg vous proposera de suivre sur M6 le 3ème épisode de la 15ème saison de "Top Chef", le plus grand concours de cuisine réservé aux professionnels.

C’est une spéciale « Qui peut battre ? » qui attend les candidats cette semaine. Pour cette 15ème saison, ils vont devoir battre les chef(fe)s de la brigade opposée.

Stéphanie Le Quellec et Dominique Crenn mettront au défi les candidats de la brigade grise, et le binôme Glenn Viel et Paul Pairet affrontera les candidats de la brigade orange.

Une dernière épreuve attend les derniers du classement, sur une seule et unique bouchée. Le candidat qui proposera la bouchée la moins réussie sera éliminé du concours.

En seconde partie de soirée...

Top Chef, la brigade cachée

La brigade cachée fait son grand retour !

Pour cette 15ème saison anniversaire, c’est Pierre Gagnaire, l’un des chefs les plus célèbres de la planète, auréolé de 13 étoiles, qui a décidé de relever le défi et de devenir chef de brigade.

Chaque semaine, il mènera ce concours parallèle dans lequel les candidats éliminés du concours s’affronteront jusqu’à ce qu’il n’en reste qu’un. Pour faire ce choix crucial, le chef pourra compter sur l’expertise de François-Régis Gaudry, critique culinaire incontesté, lors des dégustations.

Le candidat qui parviendra à aller au bout de ce concours secret aura la chance de réintégrer Top Chef directement en quart de finale dans la brigade de ce chef multi-étoilé.