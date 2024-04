"Top Gear France - Ceux qui font du rallye" vendredi 5 avril 2024 sur RMC Découverte

Vendredi 5 avril 2024 à 21:10, RMC Découverte diffusera un nouvel épisode inédit de la 9ème saison de "Top Gear France" avec Sylvain Levy et Pierre Chabrier.

Pour sa 9ème saison, "Top Gear" revient pied au plancher et totalement rénovée !

Le programme est incarné par le célèbre duo de créateurs de contenus Sylvain Levy et Pierre Chabrier. Leur chaine automobile « Vilebrequin » cumule plus de 160 millions de vues et plus de 2.4 millions d'abonnés.

Sylvain et Pierre, biberonnés à la version UK de Top Gear, sont les parfaits pilotes pour conduire cette nouvelle saison au succès. Ils ont su y apporter toute leur créativité, leur modernité et leur passion pour les voitures !

Enfin, l'écriture et la réalisation de cette nouvelle saison, confiées à l'humoriste Monsieur Poulpe viennent dépoussiérer les émissions automobiles et apportent ce qu'il faut de folie et d'humour au contenu.

Épisode 9x04 Ceux qui font du rallye



Tous les dix ans, un rallye secret réunit l'élite des animateurs de différentes régions de Top Gear. Cette année, Pierre et Sylvain porteront les couleurs de l'Ile-de-France, tandis qu'Arnaud Tsamère représentera l'Aquitaine.

Avant de s'élancer dans la frénésie de la course, qui comprend trois épreuves spéciales, les participants doivent trouver des voitures à la hauteur et tester leur accélération de 0 à 100 km/h dans des conditions originales et potentiellement dangereuses. Pierre Chabrier fera appel à l'expertise de Sébastien Loeb, légende du rallye et neuf fois champion du monde, afin d'augmenter ses chances de victoire. La compétition verra également la participation de Lucas Pastor et d'Ari Vatanen, icône du sport automobile.

Au menu de ce quatrième épisode, un test de la Peugeot 908, un véhicule rare de 800 chevaux qui a notamment concouru aux 24 Heures du Mans.

Et une nouvelle édition du "Barbecue challenge" avec cette semaine, Adil Rami, Samuel Etienne, Jérôme Niel et Théo Pourchaire.