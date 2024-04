"Danse avec les stars" : Adeline Toniutti a été éliminée vendredi soir sur TF1 - Vidéo

Vendredi 5 avril 2024 à partir de 21:10, Camille Combal vous a proposé de suivre sur TF1 le 7ème prime de "Danse avec les stars" à l'issue duquel Diane Leyre a été éliminée.

Les huit personnalités encore en compétition ont dû faire la différence en trio. Des trios détonants puisque les juges de la saison ont foulé le parquet.

Encore en compétition après 7 semaines intenses : Adeline Toniutti, Black M, Inès Reg, James Denton, Keiona, Natasha St-Pier, Nico Capone et Roman Doduik.

La moins bonne des équipes (deux couples) a été envoyée directement sur le face à face. Les quatre autres couples ont été soumis au vote des téléspectateurs, celui qui a obtenu le moins de votes a rejoint les deux autres couples sur le face à face.

Se sont retrouvés en face à face à la fin du prime : Adeline Toniutti et Adrien Caby - Natasha St-Pier et Anthony Colette, de la team Jean-Marc Généreux ainsi que Keiona et Maxime Dereymez choisi par le vote du public.

Adeline Toniutti et Adrien Caby ont obtenu le moins de votes du public, ils ont donc quitté la compétition.