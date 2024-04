"Mariés au premier regard" : 4ème épisode lundi 8 avril 2024 sur M6, voici ce qui va se passer... Vidéo

Lundi 8 avril 2024 à 21:10, M6 diffusera le 4ème épisode de la 8ème saison inédite de "Mariés au premier regard". Voici ce qui va se passer cette semaine...

Les célibataires de cette 8ème saison de "Mariés au premier regard" sont de véritables héros. Des héros de l’amour, de la résilience, de la vie, du lâcher prise…

Pour ces célibataires, le trop ou le pas assez d’amour est l’élément qui a convaincu les experts de l'émission de les choisir.

Entre décisions radicales, sentiments extrêmes et décisions surprenantes, ces héros vont vous surprendre tout autant que leur futur conjoint.

Cette nouvelle saison est la saison des coups de cœur, des coups de folies, des coups de poker mais aussi des coups durs… car un célibataire dira non à la cérémonie de mariage.

Épisode 4

À Gibraltar, pour Florian qui s'attendait à découvrir Alice, rien ne s'est passé comme prévu. C'est coiffée d'un casque et conduite par son père à moto que Florian va enfin découvrir sa future femme. Comment Florian va-t-il réagir par cette arrivée plutôt particulière ? Passées les émotions, ce sera la cérémonie du mariage. Vont-ils se dire oui pour la vie ?

Nous retrouverons Flo et Tracy, qui, tout justes mariés, savourent leur voyage de noces à Ibiza. Flo et Tracy parviendront-ils à dépasser le stade amical et a entrer dans la phase de séduction ? Malgré leur complicité de plus en plus évidente, Tracy attend un signe de son mari pour tout lui avouer de son enfance difficile.

Nous retrouverons Ophélie et Loïc qui se sont découverts et mariés. Paralysé par la beauté de sa femme, Loïc parviendra t-il à maitriser sa nervosité pour rassurer Ophélie ? Et comment la jeune femme va-t-elle réagir devant à ce mari qui manque tant d'assurance ? Alors qu'Ophélie, pleine de doutes, espère en apprendre un peu plus sur Loïc sur le trajet qui les emmène à l'hacienda où les attendent leurs invités, Loïc révèle à Ophélie qu'il s'est séparé de sa dernière relation il y a peu de temps avant l'expérience et que sa plus longue relation n'a été que d'un an, ce qui va complètement déstabiliser la jeune femme au point qu'un silence inconfortable va régner dans la voiture jusqu'à leur arrivée sur le lieu de la réception. Afin de s'assurer que Loïc corresponde bien au choix qu'à fait la science, Magalie, la mère d'Ophélie, Chloé sa sœur et Agathe sa cousine vont demander à s'isoler avec lui, un test qui peut s'avérer décisif pour le reste de leur histoire.

Nous retrouverons également Jérémy, l'homme idéal pour Marie, une jeune femme traumatisée par une rupture terrible au point d'être incapable de se projeter dans l'expérience. Son essayage de robe de mariée va-t-elle lui permettre de se réconcilier avec son image en se découvrant dans une robe de princesse ? Alors que le départ pour Gibraltar est imminent et que Jérémy s’enthousiasme à l'idée de découvrir enfin cette inconnue, leur rencontre sera malheureusement menacée. Marie va-t-elle poursuivre l'expérience ?

Extraits vidéos de l'épisode :

"J'ai un coup de cœur pour ce petit bout de femme". Tracy et Florian se découvrent de nombreux points communs et se rapprochent de plus en plus !

Moment de gênance. Loïc est très stressé pendant la séance photo et ne parvient pas à se lâcher...