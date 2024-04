"Le Club des Invincibles" de retour sur France 2 samedi 27 avril 2024 avec Olivier Minne

Quatre des plus grands champions de jeux TV affrontent 10 personnalités de la télévision dans une nouvelle édition du "Club des Invincibles" diffusée samedi 27 avril 2024 sur France 2.

"Le Club des Invincibles" est de retour ! Avec 4 des plus grands champions de jeux TV réunis sur un même plateau et face à 10 personnalités ! La bataille va être rude.

Au profit des associations La Croix-Rouge et La Ligue contre le cancer.

Bruno, grâce à son parcours exceptionnel à l’émission Les 12 coups de midi, est une légende du petit écran en étant le plus grand champion de jeu TV. Il détient le record mondial de victoires dans un jeu télévisé avec 252 participations !

Marie-Christine (213 victoires) et Sandrine (142 victoires), toutes les deux les plus grandes championnes du jeu Tout le monde veut prendre sa place.

Romain, l’un des plus grands Maîtres de midi du jeu Les 12 coups de Midi, mais aussi l’un des plus grands gagnants des jeux TV en France.

Ensemble, ils forment le Club des Invincibles, les 4 fantastiques des jeux TV !

Face à eux, 10 personnalités de télévision :

Sidonie Bonnec, Églantine Éméyé, Sophie Jovillard, Leïla Kaddour-Boudadi, Samuel Étienne, Bruno Guillon, Vincent Ferniot, Thomas Isle, Laurent Romejko et Damien Thévenot.

Chacun d’eux va tout faire pour tenter de les battre et remporter un maximum d’argent au profit d’associations.

Alors, qui sera plus fort que le Club ? Qui fera partie du Club des invités ?

Dans un premier temps, les personnalités vont se challenger. À l’issue de chaque série de questions, la meilleure se qualifiera pour affronter l’un des membres du Club des Invincibles de son choix.

La personnalité choisira l’Invincible qu’elle souhaite défier et devra répondre aux mêmes questions sur son thème de prédilection ! Son objectif sera de donner plus de bonnes réponses que l’Invincible pour remporter le duel et faire grimper la cagnotte de son association !

Cette année, pour la première fois, à l’issue des 4 questions, la personnalité ou l’Invincible pourra bénéficier d’un bonus pour son association !

Puis, place à un ultime et stupéfiant face-à-face entre le Club des Invités et le Club des Invincibles !

Les 4 meilleurs invités de la soirée feront équipe et vont s’opposer une dernière fois aux 4 Invincibles.

Qui sera le club gagnant lors de cette soirée ? Et quel club recueillera le plus d’argent pour son association ?

Le Club des Invincibles sera-t-il toujours invincible ?

Préparez-vous à tester vos connaissances tout en vous amusant sur des questions de culture populaire !

Rendez-vous le 27 avril à 21:10 sur France 2 pour Le Club des Invincibles avec Olivier Minne !