Vendredi 12 avril 2024 à 21:10, RMC Découverte diffusera un nouvel épisode inédit de la 9ème saison de "Top Gear France" avec Sylvain Levy et Pierre Chabrier.

Pour sa 9ème saison, "Top Gear" revient pied au plancher et totalement rénovée !

Le programme est incarné par le célèbre duo de créateurs de contenus Sylvain Levy et Pierre Chabrier. Leur chaine automobile « Vilebrequin » cumule plus de 160 millions de vues et plus de 2.4 millions d'abonnés.

Sylvain et Pierre, biberonnés à la version UK de Top Gear, sont les parfaits pilotes pour conduire cette nouvelle saison au succès. Ils ont su y apporter toute leur créativité, leur modernité et leur passion pour les voitures !

Enfin, l'écriture et la réalisation de cette nouvelle saison, confiées à l'humoriste Monsieur Poulpe viennent dépoussiérer les émissions automobiles et apportent ce qu'il faut de folie et d'humour au contenu.

Épisode 9x05 Ceux qui sauvent la planète



Alors que Pierre et Sylvain se font plaisir au volant sur les routes de campagnes, une sirène de police retenti. Un policier intervient, menotte les deux compères et les embarque, direction le tribunal ! Ils sont accusés de promouvoir les moteurs thermiques et faire l'apologie d'énergies fossiles alors que leur responsabilité ?

Leur peine : exécuter un T.I.G dont le but sera de trouver du plaisir dans les propulsions alternatives. Et, double pleine : cela accompagnés de l'humoriste Redouane Bougheraba !

Ils vont devoir chacun créer LEUR voiture du futur, celle qui résoudra tous les problèmes écologiques mais qui leur permettra aussi de prendre du plaisir. Et bien sûr il faudra soumettre tous ces véhicules aussi inventifs qu'improbables à des tests de la vie réelle et quelques peu déjantés..

Les Invités du BBQ Challenge : Mercotte, Arnaud Tsamère, Etienne Carbonnier, Dorianne Pin.