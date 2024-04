"Tous fous de concours insolites ! sur Gulli jeudi 18 avril 2024 avec Ariane Brodier, SoAnne et Jérôme Anthony

Jeudi 18 avril 2024 à 21:05, Gulli vous proposera de découvrir le second numéro de "Tous fous de concours insolites !" avec Ariane Brodier, SoAnne et Jérôme Anthony.

Qui a la plus belle coupe mulet ? Qui lance son espadrille le plus loin ? Qui est le meilleur joueur d’Air Guitar ? Qui est le meilleur cheval humain ?

Avec ce format original inédit, Gulli vous propose un tour de France et de Navarre des concours les plus loufoques !

Portée par 3 animateurs punchy et curieux, Ariane Brodier, SoAnne et Jérôme Anthony, l’émission emmène sur le terrain de drôles de concours, tous insolites, à la rencontre de participants haut en couleurs ! Petit clin d’oeil, c’est Shirley Bousquet la comédienne du cultissime “Caméra Café” qui est la voix-off du programme.

Du Pays basque à la Vendée en passant par le Nord, l’Angleterre ou la Belgique, notre trio part à la rencontre de compétiteurs passionnés, passionnants… et gentiment déjantés !

Dans chaque émission, SoAnne, Ariane et Jérôme, se rendent chacun à un concours parmi les plus insolites. Une véritable immersion dans les coulisses et les préparatifs aux côtés des organisateurs et des candidats. Les participants sont-ils prêts pour le défi qui les attend ?

Entrainements, festivités et premières impressions, les téléspectateurs pourront vivre cette expérience unique à travers leurs yeux. Des séquences inattendues et décalées pour ces candidats hors du commun. Du tenant du titre mythique au novice, ils vont forcément connaître des échecs et des moments de galère… Ils devront faire preuve d’une grande créativité, d’ingéniosité et d’humour pour, peut-être, remporter la compétition !

Épisode 2

Régate de baignoire

Jérôme Anthony va plonger au coeur de la régate de baignoires de Dinant en Belgique. Une course d’embarcations XXL délirantes. Il nous fera vivre la course au plus près de participants très hauts en couleur : ils veulent faire flotter des baignoires en fonte !

Brouette humaine

À Dunkerque, on le sait : quand le dernier weekend d’août approche, c’est jour de brouette sur la plage de Malo-les-Bains ! Ariane Brodier apportera sa touche personnelle au championnat de France de brouette humaine. Elle va nous dévoiler les coulisses de ce concours hilarant !

Lancer de menhirs

SoAnne, elle va essayer de gagner le championnat du monde de lancer de menhirs en Bretagne, car c’est une grande optimiste ! Elle sera entraînée par une enfant du pays pour participer à cette compétition insolite pleine de rebondissements.