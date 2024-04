Top Gear France - Ceux qui deviennent gangsters, vendredi 19 avril 2024 sur RMC Découverte

Vendredi 19 avril 2024 à 21:10, RMC Découverte diffusera un nouvel épisode inédit de la 9ème saison de "Top Gear France" avec Sylvain Levy et Pierre Chabrier.

Pour sa 9ème saison, "Top Gear" revient pied au plancher et totalement rénovée !

Le programme est incarné par le célèbre duo de créateurs de contenus Sylvain Levy et Pierre Chabrier. Leur chaine automobile « Vilebrequin » cumule plus de 160 millions de vues et plus de 2.4 millions d'abonnés.

Sylvain et Pierre, biberonnés à la version UK de Top Gear, sont les parfaits pilotes pour conduire cette nouvelle saison au succès. Ils ont su y apporter toute leur créativité, leur modernité et leur passion pour les voitures !

Enfin, l'écriture et la réalisation de cette nouvelle saison, confiées à l'humoriste Monsieur Poulpe viennent dépoussiérer les émissions automobiles et apportent ce qu'il faut de folie et d'humour au contenu.

Épisode 9x06 Ceux qui deviennent gangsters

Pierre, Sylvain et Eric Judor vont jouer les gangsters et réaliser chacun un braquage en pleine ville. Pour cela ils vont devoir choisir la voiture qu´ils estimeront la plus adaptée et seront mis à l´épreuve : concours de vitesse, test de discrétion, entrainement à la course poursuite, ils vont devoir réussir toutes ces étapes préparatoires avant de s´attaquer au vrai holdup.

Banque, bijouterie et musée de Brienne vont être dévalisés mais la police est prête à les prendre en chasse. Réussiront-ils à sauver leur butin ou au moins un bout de leur voiture ?

Invités BBQ Challenge : Monsieur Poulpe, Bruno Sanchez, Maghla et Yann Carrey alias CodJordan23.